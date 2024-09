Coordenador defensivo da BYU, Jay Hill, recebe alta após ataque cardíaco

PROVO, Utah — O coordenador defensivo da BYU, Jay Hill, recebeu alta do hospital no sábado, dois dias após sofrer um ataque cardíaco.

Hill, 49, que também é o técnico associado do time, foi visto participando da abertura da temporada dos Cougars contra o Southern Illinois no Estádio LaVell Edwards, mas o técnico Kalani Sitake assumiu as funções de Hill na lateral do campo.

Hill foi hospitalizado em um hospital do Condado de Utah na quinta-feira à noite após sentir dores no peito após o treino de futebol naquela tarde. Dois stents foram inseridos em suas artérias em procedimentos separados na sexta-feira e no sábado após um angiograma revelar que uma artéria estava 60% bloqueada e a outra estava 100% bloqueada.

“Nunca nos meus sonhos mais loucos pensei que teria um ataque cardíaco aos 49 anos”, escreveu Hill em uma publicação na plataforma social X. “Não posso agradecer o suficiente aos médicos, enfermeiros e equipe por toda a sua competência, profissionalismo e cuidado. Já recebi alta do hospital e estou me sentindo muito melhor, pois espero uma recuperação rápida.”

Hill se juntou à equipe de Sitake como coordenador defensivo da BYU em 2023, após nove temporadas na Weber State, onde registrou um recorde de 68-39 como treinador principal e guiou os Wildcats a quatro campeonatos consecutivos da Big Sky Conference de 2017 a 2021.

Anteriormente, ele foi assistente defensivo em Utah sob o comando de Urban Meyer e depois de Kyle Whittingham, de 2001 a 2013. Hill também jogou pelos Utes como defensive back em 1998 e 1999.

A Associated Press contribuiu para esta história.