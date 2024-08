Copa das Ligas: Inter Miami x Tigres pela primeira colocação na próxima fase

O Inter Miami tentará garantir a primeira colocação do Grupo N da Copa da Liga MX de 2024 quando enfrentar o Tigres UANL, clube da Liga MX, na noite de sábado no Estádio NRG em Houston, Texas.

Embora Miami e Tigres tenham se classificado para a próxima fase do torneio devido às vitórias iniciais sobre o Puebla, a classificação para a próxima fase continua em jogo.

O técnico do Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, confirmou que o time continuará sem o capitão Lionel Messi, já que ele continua afastado devido a uma lesão no tornozelo direito sofrida durante a convocação internacional da Argentina para a final da Copa América de 2024.

“A chuteira foi tirada, ele agora está trabalhando na academia, mas ainda não entrou em campo [for training.]”

O time da Liga MX continua esperando uma partida difícil, já que o capitão Guido Pizarro rotulou o Inter Miami como um time com jogadores de “hierarquia”.

Lionel Messi não usa mais a bota de proteção para caminhar, mas ainda não retornou aos treinos em campo. Megan Briggs/Getty Images

“Sabemos que Miami é um adversário com jogadores de grande hierarquia e experiência. Temos a expectativa de dar uma boa performance, e um jogo perfeito, acertando os detalhes”, disse à ESPN.

“É um jogo único contra o Inter Miami pelas estrelas que eles têm e pelas nuances que eles têm, mas temos que nos concentrar em fazer um trabalho melhor para passar da primeira fase do torneio.”

Ainda assim, ele disse que o Tigres será protagonista em Houston.

“O Tigres se acostumou a ser protagonista em todos os torneios que disputamos.”

Os times da Liga MX entram na Copa das Ligas depois de jogar apenas quatro partidas do torneio Apertura de 2024, o que Martino insiste que são condições favoráveis ​​em comparação ao ano passado.

Os times mexicanos têm tido dificuldades para competir contra as competições da MLS nesta edição da Copa das Ligas, com times como Puebla e Queretaro enfrentando eliminação precoce antes da partida final da fase de grupos.

“As condições com que os times mexicanos chegam são melhores do que na edição do ano passado”, disse Martino. “Há muitos times que, neste caso, o Tigres que não precisa viajar, jogaram outro dia em Houston.

“No ano passado, acho que houve ainda menos datas na liga local, então quatro jogos são mais do que suficientes para ver um time em ritmo, principalmente considerando que a fase regular no México tem 17 datas, quatro datas são quase 25% da liga”, disse ele.

“Então não há muito tempo para entrar em forma porque não é um torneio de 38 datas. Para os times mexicanos, é bom que seja assim para que todos tenhamos as mesmas possibilidades.”

Após a partida contra o Tigres, os atuais campeões da Copa da Liga receberão o Toronto FC ou o Pachuca na quinta-feira à noite no Chase Stadium em Fort Lauderdale, Flórida, para o confronto das oitavas de final.