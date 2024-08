Corey Seager, do Rangers, encerra oferta sem rebatidas de Fraber Valdez, do Astros

ARLINGTON, Texas — Framber Valdez foi muito estável durante oito entradas.

Uma nona rebatida instável custou ao canhoto dos Astros seu segundo jogo sem rebatidas na carreira.

Valdez estava a um out de fazer mais história quando o rebatedor Corey Seager, do Rangers, acertou um home run de duas corridas na vitória de Houston por 4 a 2 sobre o Texas na terça-feira à noite.

Já fazia pouco mais de um ano desde o primeiro jogo sem rebatidas de Valdez, e o jogador de 30 anos estava em ótima forma quando subiu ao monte, precisando de apenas três eliminações para o que seria o segundo jogo sem rebatidas desta temporada para Houston.

O 99º arremesso do duas vezes All-Star finalizou uma caminhada de abertura para Robbie Grossman, mas o 100º foi a segunda dupla eliminação do Texas no jogo.

Perdeu No-Hitter no HR com 2 eliminados no 9º* Framber Valdez, de Houston, é o quarto arremessador nas últimas cinco temporadas a ficar com uma eliminação a menos de um no-hitter — e o sexto arremessador nos últimos 50 anos a perder uma tentativa de no-hit com duas eliminações na nona entrada em um home run. Data Jarro Rebatedor Ter. Framber Valdez Corey Seager 1998 Roy Halladay Bobby Higginson 1990 Brian Holman Ken Phelps 1984 Mário Soto George Hendrick 1978 Mike Flanagan Gary Alexandre 1975 Rick sábio George C. Scott *arremessadores individuais nos últimos 50 anos — Estatísticas e informações da ESPN

Quando o rebatedor de Ezequiel Duran para o terceira base Alex Bregman esvaziou as bases com duas eliminações, o rugido de outro forte contingente de fãs de Houston na casa dos Rangers sinalizou a expectativa.

Josh Smith manteve os campeões defensores vivos com outra caminhada, preparando o 24º home run de Seager no primeiro arremesso que ele viu no nono — o 107º e último de Valdez. Foi o quinto home run em cinco jogos para o atual MVP da World Series.

Josh Hader substituiu Valdez e deu walk em Marcus Semien antes de Josh Jung voar para a base da parede no campo direito. Foi a 23ª defesa consecutiva de Hader, uma a menos que o recorde da franquia de Brad Lidge de 2005.

“Eu tento sempre sair para tentar me divertir”, disse Valdez por meio de um intérprete. “Obviamente, às vezes eu tenho que ficar sério. Sair e fazer o que tento fazer todas as vezes, tentar lançar strikes em todos os meus arremessos e apenas tentar ajudar o time a vencer.”

Yordan Alvarez acertou um home run de duas corridas no nono inning que acabou fazendo a diferença. Jake Meyers impulsionou as duas primeiras corridas de Houston com um par de singles.

Valdez, cujo outro jogo sem rebatidas foi uma vitória de 2 a 0 contra Cleveland em 1º de agosto de 2023, teve um jogo perfeito em cinco entradas na terça-feira e ainda enfrentou o mínimo de 18 rebatedores em seis.

O jogo perfeito terminou quando Jonah Heim abriu o sexto ao alcançar o erro de arremesso de Bregman. Grossman então fez uma dupla eliminação antes de Duran ser eliminado por strikes.

O erro de Bregman ocorreu quando ele pegou uma bola alta na corrida e lançou rasteira para o primeira base Jon Singleton, que não conseguiu fazer a bola ficar meio passo à frente de Heim.

“Eu disse a ele que foi uma performance e tanto, em espanhol”, disse o gerente do Astros, Joe Espada, sobre Framber Valdez. “Usei algumas outras palavras em espanhol, mas, você sabe, disse que precisávamos disso. E precisamos de caras como esse para se apresentarem e nos darem innings. E ele fez isso.” Kevin Jairaj/USA TODAY Esportes

Semien caminhou com duas eliminações no sétimo para finalmente colocar um quarto rebatedor no home plate no mesmo inning para o Texas, mas Jung foi eliminado em três arremessos.

Valdez avançou pelo oitavo com flyouts de rotina de Wyatt Langford, Adolis García e Heim.

Ele atingiu uma velocidade máxima de 96,9 mph em sua bola rápida, mas criou bastante contato suave com muitos arremessos lentos.

“Acho que o mais importante é tentar sair e tentar conseguir eliminações, tentar enganar um pouco o rebatedor”, disse Valdez, que eliminou cinco e concedeu três walks em 8⅔ innings.

Foi apenas a terceira vitória em nove jogos para os Astros, que tinham esfriado desde uma sequência de vitórias prolongada que os ajudou a ultrapassar Seattle no AL West. Houston começou o dia 1½ jogos atrás dos Mariners, com o Texas cinco atrás.

O outro jogo sem rebatidas de Houston veio de Ronel Blanco em 1º de abril, uma vitória rara durante um início de 7-19 antes dos Astros se estabilizarem e subirem na classificação, seguido por outra queda.

Seager teve um dos outros outs mais atingidos, voando para o defensor esquerdo Alvarez na pista de advertência para o segundo out do quarto inning. Seu home run no nono foi 411 pés para dentro dos assentos no campo direito.

“Você está ciente de todo o jogo que você não conseguiu um hit ainda”, disse Seager. “Todo mundo está indo lá para tentar fazer isso. Só que teve sorte que aconteceu.”

Seager já conseguiu quebrar dois jogos sem rebatidas com duas eliminações na nona entrada; em 25 de agosto de 2016, ele rebateu um single para os Dodgers em sua noite de bobblehead contra Matt Moore, de San Francisco, encerrando a tentativa de não rebatidas do arremessador.

Valdez entrou no jogo 5-0 em suas sete partidas anteriores, todas vitórias de Houston. Ele foi riscado de sua outra partida programada contra o Texas nesta temporada após perder para o Rangers duas vezes na AL Championship Series no outono passado.

Valdez é o quarto arremessador nas últimas cinco temporadas a ficar com apenas uma eliminação a menos que um no-hitter, e o primeiro arremessador individual a perder um no-hitter ao permitir um home run com duas eliminações na nona entrada desde Roy Halladay em 27 de setembro de 1998, no que foi sua segunda partida como titular na MLB.

ESPN Stats & Information e The Associated Press contribuíram para esta reportagem.