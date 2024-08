Corrida olímpica da seleção feminina dos EUA reforçada pelo retorno de Coffey e Davidson

LIMONEST, França — A seleção feminina dos Estados Unidos passou pelos preparativos finais na segunda-feira, ciente de que terá de volta pelo menos uma — e possivelmente duas — peças-chave de sua escalação inicial olímpica para a semifinal de terça-feira contra a Alemanha.

Sam Coffey, o meio-campista recuado que tem sido uma parte crucial da defesa americana, retornará após perder as quartas de final do time devido a uma suspensão por cartão amarelo. E Tierna Davidson, que começou o torneio como uma das zagueiras titulares da seleção feminina dos EUA, está mais perto de jogar novamente enquanto se recupera da contusão no joelho que sofreu na segunda partida da fase de grupos do time.

Embora a treinadora Emma Hayes não tenha se comprometido com nada relacionado à habilidade de Davidson para amanhã, ela disse que foi “um ótimo sinal” que todas as jogadoras do elenco tenham participado da sessão final aqui em um pequeno clube nos subúrbios de Lyon — o mesmo local, na verdade, onde os EUA treinaram antes de vencer a final da Copa do Mundo de 2019. Davidson, que não jogou nas últimas duas partidas desde que se machucou, treinou com uma manga comprida na perna.

Entre o grupo de jogadoras que participou da sessão sob um calor sufocante no meio da tarde, Coffey estava particularmente animada para entrar em campo depois de ter assistido das arquibancadas enquanto suas companheiras de equipe derrotavam o Japão na prorrogação no sábado, em Paris.

“Foram os 120 minutos mais longos da minha vida”, disse Coffey. “Obviamente, eu não queria nada mais do que estar lá fora competindo com o time, ajudando-os a fazer qualquer coisa para vencer, mas eu não tinha nenhuma dúvida em minha mente de que faríamos o trabalho.

“Foi um jogo cansativo, quente e longo, mas estou aliviado por estar de volta ao time e ter essa experiência para trás.”

Tanto Coffey quanto Davidson (antes dela se machucar) jogaram bem na vitória por 4 a 1 sobre a Alemanha na fase de grupos, e seria natural pensar que uma margem tão desigual como essa poderia preparar o cenário para outra derrota americana na terça-feira.

Hayes, no entanto, disse que alertou suas jogadoras para não pensarem dessa forma, apontando para a taxa de conversão de chutes acima da média que os EUA tiveram naquela partida, bem como a realidade de que os jogos de eliminação são sempre diferentes.

“Mesmo que você jogue contra o mesmo adversário com uma semana de diferença, são sempre dois jogos muito, muito diferentes”, disse Hayes, comparando a situação a uma em que times de clubes se enfrentam em semanas consecutivas em uma fase eliminatória da Liga dos Campeões.

Ela também elogiou o técnico da Alemanha, Horst Hrubesch, acrescentando: “Acho que o técnico deu muito ao time nos últimos 12 meses e ele é um cara sábio. Tenho certeza de que será um jogo muito diferente para eles, assim como espero que seja para nós.”