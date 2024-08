Cory Sandhagen divulga declaração após derrota no evento principal do UFC Abu Dhabi

Cory Sandhagen está dando flores a Umar Nurmagomedov.

O antigo desafiante peso galo perdeu uma decisão difícil para Nurmagomedov no evento principal do UFC Abu Dhabi, colocando seus planos de título peso galo em espera mais uma vez. Sandhagen entrou na disputa de sábado com uma sequência de três vitórias, incluindo uma vitória sobre o recente desafiante ao título Marlon Vera, mas a derrota para Nurmagomedov provavelmente envia Sandhagen de volta para o meio do pelotão por enquanto.

Logo após a conclusão do UFC Abu Dhabi, Sandhagen emitiu uma declaração nas redes sociais.

“Esporte duro”, escreveu Sandhagen em uma legenda. “Umar é realmente de classe mundial – foi uma honra lutar com um dos melhores do mundo. Parabéns a ele.

“Vou continuar melhorando, como sempre faço. Obrigado pelo apoio. Amo vocês, pessoal.”

Nurmagomedov melhorou para 18-0 com a vitória, com seis dessas vitórias sob a bandeira do UFC. Depois, ele chamou o vencedor do evento principal do título peso galo do UFC 306 em 14 de setembro entre o campeão Sean O’Malley e Merab Dvalishvili.

Sandhagen competiu anteriormente por um título interino no UFC 267, onde perdeu um thriller de cinco rounds para Petr Yan. Seu recorde no UFC é de 10-4.