Cowboys All-Pro CB DaRon Bland fora de 6 a 8 semanas com lesão no pé

ARLINGTON, Texas – O Dallas Cowboys ficará sem o cornerback All-Pro DaRon Bland por 6 a 8 semanas devido a uma fratura por estresse no pé esquerdo.

Se ele seguir o cronograma, Bland pode retornar em meados de outubro, o que lhe custaria talvez os primeiros cinco ou seis jogos. Os Cowboys têm sua semana de folga em 20 de outubro.

Bland passará por uma cirurgia no quinto metatarso na segunda-feira, de acordo com uma fonte, após relatar dores após o último treino dos Cowboys em Oxnard, Califórnia. Um ano atrás, Bland liderou a NFL com nove interceptações e estabeleceu um recorde da liga com cinco retornos para um touchdown para ganhar honras de Pro Bowl e All-Pro.

“A boa notícia é que ele estará aqui para, digamos, os jogos mais importantes do ano”, disse o proprietário e gerente geral Jerry Jones sobre Bland no programa pré-jogo 105.3 The Fan in Dallas.

Jones disse que os Cowboys “estão em ótima forma como cornerback por causa dos nossos jovens rapazes que estão chegando… Esse é um dos pontos fortes de todo o nosso time, a posição de corner, a posição de safety. Nossa secundária é excelente em pessoal.”

Os Cowboys darão as boas-vindas ao cornerback do Pro Bowl e All-Pro Trevon Diggs para a escalação para a abertura da temporada em 8 de setembro contra o Cleveland Browns, depois que ele perdeu os últimos 15 jogos da temporada passada por causa de um ligamento cruzado anterior rompido no joelho esquerdo. Diggs retornou aos treinos completos da equipe nas últimas duas semanas do training camp.

Sem Bland, os Cowboys têm Diggs, assim como Jourdan Lewis, que teve um forte acampamento, trabalhando no slot. Enquanto Lewis tem experiência jogando fora, os Cowboys podem olhar para a escolha de quinta rodada Caelan Carson ou Andrew Booth, que eles adquiriram do Minnesota Vikings durante o acampamento de treinamento.

Booth foi uma escolha de segunda rodada dos Vikings em 2022, mas começou apenas dois jogos. Os Cowboys esperavam que uma mudança de cenário ajudasse a retornar à forma de seu status de recrutamento. Carson foi um dos melhores novatos no campo de treinamento e ganhou a confiança dos treinadores.

Mas perder Bland é um golpe para o novo coordenador defensivo Mike Zimmer. Junto com Diggs, os Cowboys sentiram que tinham uma das melhores duplas de cornerbacks da NFL. Ambos os jogadores têm um talento especial para encontrar a bola. Bland teve 14 interceptações em suas duas primeiras temporadas, enquanto Diggs tem 18, incluindo 11, líder da liga em 2021.

Bland é a segunda grande perda para a defesa durante o training camp. O pass rusher Sam Williams ficou fora da temporada antes do time treinar com protetores por causa de um rompimento do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo.