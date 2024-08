Cowboys lideram franquias da NFL com avaliação de US$ 10,32 bilhões, segundo Sportico

O Dallas Cowboys não vence um Super Bowl desde que seu quarterback Dak Prescott tinha 2 anos e meio.

O último campeonato aconteceu em 28 de janeiro de 1996. Muitas temporadas infrutíferas se seguiram para o “Time da América”, mas a falta de outro Troféu Lombardi não pareceu diminuir seu valor geral.

A Sportico divulgou as avaliações de franquias para os 10 melhores times da NFL na terça-feira, e os Cowboys estavam de cabeça e ombros no topo da lista com um valor de $ 10,32 bilhões. Eles se tornaram a primeira franquia esportiva a ultrapassar a avaliação de $ 10 bilhões.

A Forbes avaliou os Cowboys em US$ 9 bilhões em setembro.

O Los Angeles Rams (US$ 7,79 bilhões) ficou em segundo lugar na lista da Sportico, seguido pelo New York Giants (US$ 7,65 bilhões), New England Patriots (US$ 7,31 bilhões) e San Francisco 49ers (US$ 6,86 bilhões).

Os rivais da AFC East, New York Jets ($6,8 bilhões) e Miami Dolphins ($6,76 bilhões), ficaram em sexto e sétimo, respectivamente, na lista. Os dois últimos representantes da NFC East, Philadelphia Eagles ($6,75 bilhões) e Washington Commanders ($6,3 bilhões) estão listados em oitavo e décimo, respectivamente, espremidos em torno do Las Vegas Raiders ($6,7 bilhões).

Segundo o Sportico, as 32 franquias da NFL valem coletivamente US$ 190 bilhões, incluindo negócios relacionados às equipes e imóveis mantidos pelos proprietários.