Craig Jones vs. Gabi Garcia vídeo completo da luta destaques

Assista aos destaques completos da luta entre Craig Jones e Gabi Garcia do confronto de superluta no sábado à noite, cortesia de vários veículos de comunicação.

Jones vs. Garcia aconteceu em 17 de agosto no Thomas and Mack Center em Las Vegas, Nevada. Craig Jones e Gabi Garcia se enfrentaram na superluta intergênero durante o evento Craig Jones Invitational. A luta foi ao ar ao vivo no YouTube.

Veja todos os destaques em vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Jones vs. Garcia, confira nosso blog ao vivo abaixo.

Pré-luta: Caso você tenha perdido, Ffion Davies acabou de dar uma merced em Mackenzie Dern com autoridade. Foi incrível.

Isso pode ser igualmente impressionante? Estamos prestes a descobrir. Certamente será algo, só não tenho certeza do que. Superluta nº 2 chegando.

Rodada 1: Jones imediatamente mergulha em uma perna (ele também colocou shorts em vez de competir em um sunga, então isso é bom). Garcia a espalha e então, enquanto Jones se move, Garcia está em um body lock e dirigindo. Jones rola para a perna, mas Garcia a esmaga para baixo e Jones imediatamente consegue um triângulo travado.

Ah, não. Não, isso não é divertido. Laranja agora está falando com Jones e ele está ouvindo, tentando mover para um triângulo reverso enquanto Garcia defende. Isso está se tornando um truque ruim. Mas Garcia sai e pressiona de volta e Jones reverte para a metade superior.

Jones tenta um leg ride roll para back take, mas Garcia defende para Jones ficar de pé e então tenta pular. Ele pula. Laranja está barulhento agora e transformando isso em uma bobagem de pro-wrestling. Dueling foot locks agora.

Isso virou uma piada total. Garcia não consegue competir com Jones e ele está lá brincando e ele se move para trás com facilidade, então tenta arrastar as pernas para um ataque, mas Garcia tenta um golpe de dedo do pé. Laranja é tão barulhento e tão horrível. Isso não é bom.

Jones rola para dentro do caminhão e ele tem um twister disponível, mas não quer isso porque não é disso que se trata. Garcia se move para um pulso e Jones ainda está brincando no caminhão enquanto Garcia vai para a perna novamente, então se destaca e passa com facilidade impressionante na montada. Garcia o rola e Jones apenas permite. Isso é feio.

Rodada 2: Jones vence por 10 a 9 nas pontuações dos três juízes.

Se você não sabe quem é Renato Laranja, considere-se sortudo. Ele está piorando muito isso com o bastão de luta livre profissional.

Jones atira e Garcia defende, mas Jones rola para a guarda polvo e imediatamente ele está em norte-sul. Jones se move para o controle lateral e novamente vai para o caminhão. Move-se para ele facilmente e tenta atacar o twister. Gabi Garcia é uma grappler excepcional e ela não pode fazer nada aqui. Se Jones estivesse tentando, isso teria acabado, mas ele está brincando e agora está trabalhando no Twister. Está dentro e é apenas uma questão de se ele se compromete ou não.

Garcia não está batendo e eu presumo que é porque Jones não está realmente tentando fazer isso. Mas ele não desce para o esmagamento de panturrilha do caminhão. Garcia defende e Jones se move para a mochila e ataca o RNC. É no queixo, mas novamente, ele não está girando nisso. Jones se reajusta, mas não, então mergulha para as pernas. Jones está em um gancho de calcanhar e fazendo o que quer.

Garcia não vai bater e Jones não vai machucá-la de fato, o que é razoável. Então, isso vai ser uma decisão. Garcia agora em uma chave de tornozelo, mas não é nada. Jones está legitimamente rolando no fluxo ali. Move-se sem esforço para trás e ataca um estrangulamento e finalmente Garcia bate.

Isso foi nojento. Mas eles se abraçam depois disso.