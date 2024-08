Crawford vs. Madrimov transmissão ao vivo online

A transmissão ao vivo online de Crawford x Madrimov mostrará um pouco da ação antecipada da luta Terence Crawford x Israil Madrimov na tarde de sábado.

A transmissão ao vivo de Crawford x Madrimov começará às 16h20 (horário do leste dos EUA), e esta parte do card é a seguinte:

Steve Nelson vs. Marcos Ramon Vazquez

Ziyad Almaayouf x Michal Bulk

Após essa parte do card acabar, ele se tornará um card principal pay-per-view no DAZN e PPV.com às 18h ET. Haverá seis lutas no card principal. No evento principal, Terence Crawford está liderando outra divisão de peso em sua busca por um quarto título de divisão quando enfrentar o campeão dos super médios da WBA, Israil Madrimov.

Terence Crawford contra Israil Madrimov

Andy Ruiz contra Jarrell Miller

Jared Anderson vs. Martin Bakole

Isaac Cruz vs. José Valenzuela

David Morrell vs Radivoje Kalajdzic

Andy Cruz vs. Antonio Moran