CREA deverá integrar projeto do MPAL de prevenção ao transbordamento de rios em Alagoas

A promotora de Justiça Cecília Carnaúba esteve em reunião com o presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), Roberto Jorge, nesta quinta-feira, 1º de agosto. No encontro, eles conversaram sobre a participação do órgão de classe em um projeto que está sendo estruturado pelo Ministério Público e que tem como proposta a prevenção ao transbordamento de rios em Alagoas.

“A reunião de hoje foi fundamental, pois iremos precisar de um corpo técnico para a elaboração do projeto de redução da mancha de enchentes. O CREA apresentou a disponibilidade de trabalhar nesse sentido com a sua equipe para viabilizar as ações que estamos estruturando”, explicou a promotora Cecília.

O presidente em exercício do CREA parabenizou o Ministério Público de Alagoas pela iniciativa, tendo em vista a relevância social do tema. Nesta primeira etapa, o projeto terá como foco a Bacia do Mundaú por conta da sua extensão, já que o rio abarca os estados de Pernambuco e Alagoas.

“As enchentes têm trazidos muitos problemas nessa região ao longo dos anos. Então, vamos contribuir com esse projeto do Ministério Público, atuando na prevenção ao transbordamento de rios, trabalho que será feito através da Comissão de Meio Ambiente do CREA”, destacou o presidente Roberto.

Também participou da reunião Daysy Lira, que é coordenadora da Comissão do Meio Ambiente do CREA. Vale destacar que no dia 14 de agosto, haverá um novo encontro, desta vez com todos os atores que estão em diálogo com o MPAL na estruturação desse projeto.