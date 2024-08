Criador de ‘The Boys’ provoca crossover com Lynda Carter para apoiar Kamala Harris

O negócio é o seguinte… alguns dias atrás, Lynda twittou que estava colocando um Bat Signal para “Geeks and Nerds for Harris Walz” – dizendo a seus fãs para apoiarem os Democratas nas próximas eleições.

Kripke diz a Carter que ele tem o crossover que os fãs nunca imaginaram que precisavam… mencionando personagens de “Supernatural”, bem como Homelander – o vilão anti-Superman que lidera “Os Sete” na série com a Mulher Maravilha de Lynda.

Lynda respondeu a Eric dizendo que está disposta a fazer o crossover… o que obviamente fará com que alguns políticos vejam paralelos óbvios com as eleições de novembro.