Cristiano Ronaldo e Al Nassr são derrotados pelo Al Hilal na final da Supercopa Saudita

Cristiano Ronaldo ainda espera seu primeiro troféu nacional na Arábia Saudita depois que o Al Nassr perdeu por 4 a 1 para o Al Hilal na Supercopa Saudita no sábado.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro marcou o primeiro gol pouco antes do intervalo na partida de abertura da temporada entre o campeão da Saudi Pro League, Al Hilal, e o vice-campeão, Al Nassr.

No entanto, o atacante de 39 anos mostrou-se frustrado depois que o Al Hilal marcou quatro vezes em um intervalo de 17 minutos no segundo tempo,

Ronaldo, que se juntou ao Al Nassr em dezembro de 2022 e estabeleceu um recorde da liga na temporada passada com 35 gols, marcou de curta distância aos 44 minutos após receber assistência de Abdulrahman Ghareeb.

O gol de Cristiano Ronaldo não foi suficiente para o Al Nassr na final da Supercopa Saudita. Yasser Bakhsh/Getty Images

Mas tudo foi sentido no segundo tempo, quando a dupla sérvia do Al Hilal fez a diferença. O meio-campista Sergej Milinkovic-Savic marcou primeiro, 10 minutos após o reinício, após trocar passes com Aleksandar Mitrovic e disparar um chute forte na rede do Al Nassr.

O Al Hilal abriu o placar oito minutos depois, quando Mitrovic subiu para receber um cruzamento perfeito de Rúben Neves e cabeceou a bola de curta distância.

O ex-atacante do Fulham então ampliou a vantagem do Al Hilal ao receber um passe do brasileiro Malcom aos 69 minutos e chutar a bola direto para a rede.

Malcom marcou o quarto gol do Al Hilal três minutos depois, quando aproveitou o erro do goleiro Bento, do Al Nassr, ao controlar a bola após um passe de Aymeric Laporte e finalizou com facilidade.

“Mostramos o quão bons somos no segundo tempo”, disse Mitrovic. “Tivemos alguns problemas no primeiro tempo e depois mudamos no segundo. Ficamos calmos e é bom ganhar um troféu no começo da temporada.”

O Al Hilal venceu a Supercopa pela segunda vez consecutiva e a quinta vez em sua história e continua sendo o time mais bem-sucedido na competição, três títulos à frente do Al Nassr.

Foi uma história familiar para Ronaldo e Al Nassr, que foram derrotados na Copa do Rei da Arábia Saudita e no título da Liga Profissional Saudita pelo Al Hilal na temporada passada.

A nova temporada da Saudi Pro League começará na quinta-feira, quando o Al Nassr receberá o Al Raed.

Informações da Associated Press e da Reuters contribuíram para esta reportagem.