Cristiano Ronaldo lança canal no YouTube e quebra recorde

Cristiano Ronaldo lançou seu canal no YouTube na quarta-feira, com milhões de inscritos se inscrevendo em poucas horas.

O internacional português publicou 19 vídeos no seu canal ‘UR Cristiano’ que apresentam conteúdo dele e da sua família.

“A espera acabou. Meu canal no @YouTube finalmente chegou! SIUUUUInscreva-se e junte-se a mim nessa nova jornada”, postou Ronaldo no Instagram.

Foi um sucesso imediato, pois em 90 minutos, o atacante do Al Nassr quebrou o recorde mundial de se tornar o canal mais rápido a atingir um milhão de assinantes. Ele agora tem 15,4 milhões e contando.

Ronaldo, 39, postou um vídeo no Instagram mostrando aos seus filhos uma placa dourada com um “botão de play” que lhe foi dada pelo YouTube por ultrapassar um milhão de inscritos.

Ele escreveu: “Um presente para minha família ❤️ Obrigado a todos os assinantes do SIUUU!”

Embora Ronaldo tenha ultrapassado rapidamente a contagem de inscritos do oito vezes vencedor da Bola de Ouro e capitão da Argentina, Lionel Messi, de 2,31 milhões, ele ainda tem um longo caminho até chegar ao Sr. Beast, o YouTuber mais inscrito na plataforma, com 331 milhões.

Não é a primeira vez que o ex-jogador do Real Madrid e do Manchester United bate recordes nas redes sociais.

Ronaldo tem 170 milhões de seguidores no Facebook, 112,6 milhões no X e impressionantes 636 milhões no Instagram.