Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa após Euro 2024 sem gols

O técnico de Portugal, Roberto Martínez, incluiu Cristiano Ronaldo em sua equipe para as duas primeiras partidas da Liga das Nações após a decepcionante participação do veterano atacante no Campeonato Europeu.

Martínez anunciou a escalação na sexta-feira para os jogos em casa contra a Croácia em 5 de setembro e a Escócia em 8 de setembro.

Ronaldo, de 39 anos, detém o recorde de 130 gols pela seleção masculina de futebol, mas não marcou gols em nenhum dos cinco jogos de Portugal na Euro 2024, quando a seleção foi eliminada nas quartas de final pela França na disputa de pênaltis.

Martínez disse após a Euro 2024 que sua seleção está iniciando “um novo ciclo” para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Ronaldo terá 41 anos quando o torneio na América do Norte começar, e Martínez disse após a eliminação da Euro 2024 que era “muito cedo” para dizer se Ronaldo havia jogado sua última partida pelo seu país.

Martínez recolocou Ronaldo na escalação inicial do torneio na Alemanha depois que seu antecessor Fernando Santos surpreendeu seu time e seu país ao colocá-lo no banco no meio da Copa do Mundo de 2022, onde ele marcou na vitória de abertura sobre Gana, mas não conseguiu marcar nos quatro jogos seguintes, incluindo uma derrota nas quartas de final para o Marrocos.

Seleção portuguesa:

Goleiros: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Real Betis).

Defesas: Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Chelsea), Gonçalo Inácio (Sporting), Tiago Santos (Lille), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Nélson Semedo (Lobos).

Meio-campistas: João Palhinha (Bayern de Munique), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Rúben Neves (Al-Hilal), João Félix (Chelsea), Francisco Trincão (Sporting), Pedro Gonçalves (Sporting).

Atacantes: Rafael Leão (AC Milan), Geovany Quenda (Sporting), Pedro Neto (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool).