Cristiano Ronaldo: Quero marcar 1.000 gols, todos ‘em vídeo’

Precisando de apenas um gol para chegar a 900 em sua carreira pelo clube e pela seleção, o maior artilheiro de todos os tempos, Cristiano Ronaldo, disse que está estabelecendo o padrão em 1.000 para, sem dúvida, deixar sua marca no jogo.

Em uma entrevista com o ex-astro da seleção inglesa Rio Ferdinand, publicada em seu canal no YouTube, Ronaldo, de 39 anos, falou sobre manter seu nível de jogo alto enquanto constrói seu histórico de gols.

“Quero chegar aos 1.000 golos”, disse o craque do Al Nassr e de Portugal, estimando que a marca histórica poderá chegar por volta dos 41 anos. “Se não tiver lesões, este é o mais importante para mim. [thing]Eu quero isso. Para mim, a melhor marca que eu posso ter no futebol é chegar, primeiro, aos 900 gols. Depois, meu desafio é chegar aos 1.000 gols.”

Ronaldo conversou abertamente com Ferdinand, seu ex-companheiro de equipe no Manchester United, sobre tópicos que vão desde a qualidade do jogo na Saudi Pro League até a paixão que ele mantém e as críticas que surgem disso.

Sempre competitivo, Ronaldo foi rápido em apontar o que diferenciaria seus gols dos de outros artilheiros de todos os tempos, incluindo lendas como Pelé e Alfredo Di Stefano, que jogaram em épocas em que as câmeras não eram tão comuns.

“Todos os gols que marquei, eles têm vídeo”, disse ele. “Todos eles têm vídeo. Ouça, eu respeito todos eles [Pele and Di Stefano]. E se você quiser mais gols, eu posso trazê-los do treino também. E eu vou provar para as pessoas depois. Eles preferem esse jogador, ou esse é o melhor. Eu não me importo com isso.”

Cristiano Ronaldo tem como meta marcar 1.000 gols pelo clube e pela seleção. Yasser Bakhsh/Getty Images

Questionado sobre sua adaptação para jogar na Arábia Saudita, Ronaldo disse que tem sido relativamente fácil, dados os desafios que enfrentou desde que ganhou destaque ainda jovem.

“Nenhum país é perfeito, então para mim a adaptação foi fácil e eu realmente amo estar lá”, disse ele. “Na minha opinião, a liga é muito, muito boa.”

Quanto às críticas que recebeu por chorar depois de perder um pênalti crucial para Portugal contra a Eslovênia, com uma viagem às quartas de final da Euro 2024 em jogo, Ronaldo disse que tudo faz parte do escrutínio que acompanha o fato de ser “o cara mais seguido do mundo”. Portugal venceria a partida nos pênaltis, por 3 a 0.

As lágrimas, ele disse, eram resultado da pressão que ele colocou sobre si mesmo desde os 11 anos de idade.

“Quando você tem paixão pelo que faz, não pode se preocupar com o que está sentindo”, disse ele. “Eu falhei porque fiz pressão sobre mim mesmo desde os 11 anos. ‘Cristiano, você é o melhor jogador do mundo’, estou sempre pensando dessa forma.

“Mas quando perdi o pênalti, me senti mal comigo mesmo, com os fãs, com a família; não por causa de outras coisas que as pessoas dizem.”

Embora perceba que está próximo do fim da carreira, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro não conseguiu prever quando finalmente pendurará as chuteiras.

“Não sei quando vou terminar”, disse ele. “Como você toca mais, aprende muitas, muitas coisas. Uma coisa que aprendi é aproveitar o momento. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Sei que ainda estou bem. No dia em que começar a sentir que não produzo nada, escute, farei as malas e irei embora. Mas está longe disso.”