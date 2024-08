Cronograma de pagamento do TCA Flórida: Quando a ajuda financeira será disponibilizada na Flórida para setembro de 2024?

Eele Programa TCAou Assistência Monetária Temporária, é um recurso vital que visa dar suporte a famílias com filhos menores de 18 anos, ou menores de 19 anos se forem estudantes de ensino médio em período integral. Este programa é projetado para aqueles que atendem a requisitos técnicos, de renda e de ativos específicos. Essencialmente, é uma tábua de salvação para famílias que se esforçam para se tornar autossuficientes ao mesmo tempo em que garantem que seus filhos possam permanecer em suas próprias casas durante tempos desafiadores. Curiosamente, mulheres grávidas também podem se qualificar para assistência TCA se estiverem no terceiro trimestre e não puderem trabalhar, ou durante o nono mês de gravidez.

Para receber Benefícios do TCAos candidatos devem navegar por uma série de regras de elegibilidade. Uma das estipulações mais significativas é o limite de tempo: a assistência em dinheiro é limitado a um total vitalício de 48 meses para adultos. No entanto, há uma exceção para casos “somente crianças”, que não têm limite de tempo.

Esta distinção é crucial porque reconhece as necessidades únicas das crianças nestas situações. Além disso, alguns beneficiários são obrigados a participar em atividades de trabalho a menos que se qualifiquem para uma isenção. Os Conselhos Regionais de Força de Trabalho desempenham um papel fundamental aqui, fornecendo os serviços e atividades necessários para ajudar indivíduos a garantir ou manter o emprego.

Limites de renda e ativos são outro aspecto crítico dos critérios de elegibilidade. Para se qualificar para o TCA, a renda bruta deve ser inferior a 185% do nível federal de pobrezae a renda contável não pode exceder o padrão de pagamento com base no tamanho da família.

O que você precisa saber sobre o TCA

Além disso, os indivíduos podem deduzir $ 90 de sua renda bruta auferidao que pode fornecer algum espaço de manobra em orçamentos apertados. Do lado dos ativos, as famílias devem garantir que seus ativos contáveis ​​permaneçam em ou abaixo de $ 2.000. Para aqueles sujeitos a requisitos de trabalho, os veículos licenciados não podem exceder um valor combinado de $ 8.500, o que ajuda a garantir que a assistência seja direcionada aos mais necessitados.

Cidadania e residência também são componentes essenciais de elegibilidade. Os candidatos devem ser cidadãos dos EUA ou cidadãos não qualificados e devem residir no estado da Flórida. Além disso, eles são obrigados a fornecer um Número da Segurança Social ou prova de ter solicitado um. O requisito de relacionamento estipula que uma criança deve estar vivendo em uma casa mantida por um dos pais ou parente consanguíneo, garantindo que a assistência vá para aqueles que realmente precisam.

Por fim, a cooperação com a execução de pensão alimentícia é essencial. O pai ou parente responsável deve trabalhar com as autoridades para identificar e localizar qualquer pai(s) ausente(s), o que é essencial para estabelecer o relacionamento legal de uma criança com seus pais.

O TCA será distribuído através do esquema EBT e será pago do dia 1º ao dia 28 de cada mês, dependendo do número de caso da Flórida que lhe foi atribuído pelo estado.

Número do caso: 00-03. Data: 1º do mês

Número do caso: 04-06. Data: 2º do mês

Número do caso: 07-10. Data: 3º do mês

Número do caso: 11-13. Data: 4º dia do mês

Número do caso: 14-17. Data: 5º dia do mês

Número do caso: 18-20. Data: 6º dia do mês

Número do caso: 21-24. Data: 7º do mês

Número do caso: 25-27. Data: 8º do mês

Número do caso: 28-31. Data: 9º dia do mês

Número do caso: 32-34. Data: 10º dia do mês

Número do caso: 35-38. Data: 11º do mês

Número do caso: 39-41. Data: 12º dia do mês

Número do caso: 42-45. Data: 13º do mês

Número do caso: 46-48. Data: 14º do mês

Número do caso: 49-53. Data: 15º do mês

Número do caso: 54-57. Data: 16º do mês

Número do caso: 58-60. Data: 17º do mês

Número do caso: 61-64. Data: 18º do mês

Número do caso: 65-67. Data: 19 do mês

Número do caso: 68-71. Data: 20 do mês

Número do caso: 72-74. Data: 21º do mês

Número do processo: 75-78. Data: 22 do mês

Número do caso: 79-81. Data: 23º do mês

Número do processo: 82-85. Data: 24 do mês

Número do processo: 86-88. Data: 25 do mês

Número do processo: 89-92. Data: 26 do mês

Número do processo: 93-95. Data: 27 do mês

Número do processo: 96-99. Data: 28 do mês