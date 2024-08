CSMP realiza reunião ordinária nesta quinta-feira (1º)

Nesta quinta-feira, 1º de agosto, membros do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) realizaram mais uma reunião ordinária. No encontro, os presentes apreciaram os itens da pauta do dia, que contou com 48 procedimentos para conhecimento e 15 procedimentos para deliberação.

O Conselho Superior também aprovou a ata da última reunião. Ao final do encontro, o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, informou que, na próxima reunião, serão realizados os encaminhamentos para a definição dos critérios de promoção das Promotorias de Justiça de Coruripe e Atalaia, que se encontram vagas.

Para conferir todos os itens da pauta do dia: clique aqui.