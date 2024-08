Cubano Mijain Lopez se aposenta após conquistar a quinta medalha de ouro olímpica recorde no wrestling

O peso pesado cubano Mijain Lopez acaba de estabelecer um recorde nas Olimpíadas que talvez nunca seja quebrado.

O lutador greco-romano de 41 anos conquistou sua quinta medalha de ouro consecutiva em 130 kg na terça-feira em Paris, uma conquista que estabeleceu vários recordes para o lendário lutador. Ele derrotou o também lutador cubano Yasmani Acosta Fernandez, um representante do Chile. Fernandez deixou seu país natal anteriormente porque sabia que nunca teria a chance de fazer parte de uma equipe olímpica com Lopez ainda competindo.

Apesar de sua decisão prudente, Fernandez ainda ficou aquém, com Lopez vencendo a partida por shutout com um placar de 6 a 0.

Lopez se torna a primeira pessoa na história do wrestling olímpico a ganhar cinco medalhas de ouro. Ele também é o primeiro atleta em qualquer esporte a ganhar o mesmo evento cinco vezes.

Mijain Lopez faz história! Ele é o primeiro atleta a ser 5x medalhista de ouro olímpico no mesmo evento, e também é o medalhista mais velho na história do wrestling olímpico, com 41 anos. Sua jornada acabou, deixando seus sapatos no tatame e se aposentando. Que momento. #luta livre foto.twitter.com/6H1kLbb0us -Danielle Hobeika (@DanielleHobeika) 6 de agosto de 2024

Com sua vitória, Lopez também empata com o alemão Wilfried Dietrich no maior número de medalhas já conquistadas no wrestling, com cinco no total.

Lopez também é o mais velho medalhista olímpico de luta livre, com 41 anos, a apenas algumas semanas de completar 42 anos.

Além de sua notável participação nas Olimpíadas, Lopez também é cinco vezes campeão mundial e três vezes medalhista de prata no Campeonato Mundial de luta livre.

Após a luta e sua vitória histórica, Lopez tirou os sapatos e os deixou no centro do tatame, o que é uma forma de os lutadores se aposentarem do esporte.