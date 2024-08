Currículo de Djokovic agora completo com ouro olímpico e Golden Slam

PARIS — Novak Djokovic voltou para a quadra em Philippe-Chatrier e caiu de joelhos.

Enquanto os fãs na multidão — ainda acenando uma mistura de bandeiras sérvias e espanholas — ficavam coletivamente de pé, torcendo alto e com seus celulares apontados diretamente para ele, Djokovic caiu com a cabeça no chão, ainda incrédulo. Ele finalmente levantou a cabeça e apontou para o céu.

Um sonho de vida realizado. 🥹 Novak Djokovic é tomado pela emoção após ganhar sua primeira medalha de ouro olímpica. #OlimpíadasDeParis foto.twitter.com/g7GI6cxmYa — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 4 de agosto de 2024

Quando ele foi se sentar na cadeira, cerca de 50 segundos depois, ele se recostou com uma toalha no rosto e soluçou.

Mais de 20 anos após sua primeira vitória no ATP Tour, 16 anos após seu primeiro título importante e em sua quinta participação olímpica, Djokovic finalmente conquistou o único título, a única linha em seu currículo, que lhe escapou:

Medalhista de ouro olímpico.

Ele precisou de tiebreaks em ambos os sets para derrotar Carlos Alcaraz, seu rival de 21 anos da Espanha, que o havia derrotado na final de Wimbledon apenas três semanas antes. Os dois lutaram com um rally elétrico após o outro. Mas depois de duas horas e 50 minutos, foi Djokovic quem emergiu vitorioso, 7-6 (3), 7-6 (2).

Djokovic teve um bom desempenho nas partidas olímpicas, com uma aparência melhor do que em toda a temporada. Julian Finney/Getty Images

Enquanto ele chorava com sua família nas arquibancadas — seu corpo tremendo enquanto ele se agarrava aos filhos e à bandeira sérvia — e quando ele cantava orgulhosamente o hino nacional no pódio de medalhas, ficou claro que esse momento significava tudo para ele. Mesmo para um homem que havia conquistado praticamente tudo no esporte, incluindo um recorde de 24 títulos de Grand Slam, trazer para casa a medalha de ouro para seu amado país era o sonho de uma vida realizado.

“Estou nas nuvens. Honestamente, tudo o que senti naquele momento em que ganhei realmente superou tudo o que pensei ou esperava que fosse [was] “Vai ser”, disse Djokovic a uma sala cheia de repórteres na noite de domingo, com a medalha de ouro ainda pendurada no pescoço e a bandeira sérvia enrolada nos ombros. “Achei que carregar a bandeira no [2012 Olympic] a cerimônia de abertura foi a melhor sensação que já tive até hoje. Estar naquela quadra com [the] Hasteamento e canto da bandeira sérvia [the] Hino sérvio e uso do ouro [medal] em volta do meu pescoço, acho que nada pode superar isso em termos de esporte profissional.”

Djokovic ganhou o bronze em 2008 – sua única medalha olímpica até domingo AP Photo/Elise Amendola

DJOKOVIC TEM HISTORICAMENTE lutou nas Olimpíadas. Ele ganhou uma medalha de bronze em simples durante sua estreia em 2008, mas nunca conseguiu voltar ao pódio.

Mas ele venceu quase todo o resto. Quando chegou a Tóquio em 2021, ele estava em busca do ultraexclusivo Golden Slam, no qual tentava ganhar os quatro Grand Slams e o ouro olímpico de simples em um ano. Ele venceu o Aberto da Austrália, o Aberto da França e Wimbledon naquele ano e avançou para as semifinais nos Jogos. Depois de vencer facilmente o primeiro set (6-1) sobre Alexander Zverev, tudo desmoronou. Ele venceu apenas quatro games nos dois sets finais e suas esperanças de se juntar apenas a Steffi Graf (1988) na realização desse feito foram frustradas. Ele perdeu na partida pela medalha de bronze também, e então teve seus sonhos de Grand Slam do calendário esmagados no Aberto dos EUA na final.

Desde então, ele se tornou o homem mais vencedor da história dos grandes torneios e empatou o recorde de longa data de Margaret Court para o maior número de títulos de simples de Slam, e fez um caso para o status de Maior de Todos os Tempos. No entanto, esta temporada não saiu como planejado.

Antes de chegar a Paris para as Olimpíadas, ele não havia vencido um Grand Slam nesta temporada, nem havia conquistado nenhum título de qualquer tipo. Marcou seu pior começo de temporada desde 2006. Ele sofreu uma lesão no joelho direito durante o Aberto da França — em Roland Garros, o mesmo local das Olimpíadas — e foi forçado a se retirar antes de sua partida das quartas de final. Ele passou por uma cirurgia para um menisco medial rompido em 5 de junho, inicialmente colocando seu status para Wimbledon em risco.

Mas ele retornou a tempo para o torneio, apenas para ter sua corrida no All England Club arruinada, pelo segundo ano consecutivo, por Alcaraz em uma disputa desequilibrada de sets diretos. Ainda assim, mesmo horas após a derrota, ele permaneceu esperançoso para as Olimpíadas.

“Vamos ver como vou me sentir física e mentalmente”, disse ele. “Espero encontrar o tênis certo porque vou precisar de tudo o que tenho e mais um pouco para chegar à final dos Jogos Olímpicos.”

De perto e pessoalmente em Djokovic x Alcaraz. 👀#OlimpíadasDeParis foto.twitter.com/xH13p4J8oH — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 4 de agosto de 2024

Talvez ajudado pela velocidade mais lenta da quadra de saibro, ou pelo formato melhor de três sets, Djokovic jogou um dos seus melhores tênis da temporada esta semana em Paris. Ele derrotou o antigo adversário e 14 vezes campeão do Aberto da França Rafael Nadal na segunda rodada, o duas vezes finalista do Major Stefanos Tsitsipas nas quartas de final, e o promissor Lorenzo Musetti, que finalmente conquistou a medalha de bronze, nas semifinais.

No domingo, a multidão quase lotada dividiu suas lealdades, muitas vezes cantando para ambos os jogadores ao mesmo tempo e resultando em uma mistura indiscernível de seus nomes. Djokovic lutou por cada ponto. Enquanto a juventude, a velocidade e a habilidade deslumbrante de Alcaraz para cobrir a quadra estavam em exibição o tempo todo, Djokovic foi paciente e metódico e, apesar de momentos ocasionais de frustração, o segurou com sua própria batida de bola e movimento característicos. Os fãs sérvios, vários dos quais usavam variações de medalhas de ouro falsas, gritaram “Idemo”, sua frase de incentivo de marca registrada, durante momentos cruciais.

Ao longo de sua corrida em Roland Garros, ele nunca perdeu um set, juntando-se a Serena Williams — que estava presente no domingo — como os únicos campeões de simples desde que o tênis foi reintroduzido nas Olimpíadas em 1988 a fazê-lo a caminho da medalha de ouro. Ele se tornou o segundo medalhista da Sérvia nos Jogos de 2024 e agora é apenas o quinto tenista a alcançar o Golden Slam da carreira, juntando-se a Graff, Nadal, Williams e Andre Agassi.

Djokovic, ainda em êxtase e reflexivo, disse que suas dificuldades passadas nas Olimpíadas e os desafios que enfrentou nesta temporada só tornaram a vitória de domingo ainda mais especial.

“Isso meio que supera tudo o que eu imaginei, que eu esperava poder experimentar e que eu podia sentir”, disse Djokovic. “O fato de eu ter ganho o bronze em [my] primeiros Jogos Olímpicos e desde então não conseguiu ganhar a medalha e jogou três dos quatro Jogos Olímpicos nas semifinais e não conseguiu superar esse obstáculo. E agora, aos 37 anos, [playing against a] 21 anos, esse é provavelmente o melhor jogador do mundo atualmente, [who won] Roland Garros, [won] consecutivamente em Wimbledon, e [is] jogando um tênis incrível.

“Quando levo tudo em consideração, esse provavelmente é o maior sucesso esportivo que já tive na minha carreira.”

Sem mais nada a provar, e sem nenhum título evasivo para perseguir, Djokovic admitiu que sua carreira estava de certa forma completa, mas disse que não tinha planos de desistir tão cedo. Ele disse que não havia descartado a possibilidade de competir nos Jogos de 2028 em Los Angeles enquanto membros de sua equipe riam no canto da sala, e depois de desarmar brincando uma pergunta sobre concorrer à presidência da Sérvia, Djokovic disse que estava apenas tentando aproveitar o que havia trabalhado tanto para alcançar.

“Eu amo esse esporte”, ele disse. “Eu não jogo só para ganhar o torneio. Eu jogo porque eu realmente amo competição. … Eu não sei sobre o futuro, para ser honesto. Eu realmente quero estar no momento presente para comemorar. [I] trabalhou muito duro, sacrificou muito para estar neste momento. Foi uma longa jornada, muitos, muitos anos sonhando em segurar a medalha de ouro. Então agora é sobre felicidade, alegria e celebração.”