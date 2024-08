Dak Prescott dá alarme em Dallas ao perder treino de sexta-feira devido a dor

EO Dallas Cowboys decidiu dar ao quarterback Dak Prescott um dia de folga do treino de sexta-feira, citando uma leve dor no tornozelo como o motivo. O time garantiu aos fãs que isso era puramente uma medida de precaução, sem preocupações com lesões sérias no horizonte. O tornozelo de Prescott tem sido um ponto de atenção desde que ele o fraturou alguns anos atrás.

No início desta offseason, ele foi visto usando uma bota de caminhada no mesmo tornozelo, levantando algumas sobrancelhas. No entanto, Prescott foi rápido em descartar quaisquer preocupações, dizendo a Clarence Hill do Fort Worth Star-Telegram que não era “absolutamente nada” para se preocupar. Ele também confirmou que não está mais usando a chuteira, aliviando ainda mais as preocupações.

Dak Prescott reflete sobre carreira na NFL e futuro com o Dallas Cowboys

O treino de sexta-feira foi leve, vindo logo após sessões conjuntas com o Los Angeles Rams, enquanto os Cowboys se preparam para o jogo de pré-temporada no domingo. Com Prescott de fora, os quarterbacks reservas Cooper Rush e Trey Lance tiraram as fotos durante o treino. Mesmo se Prescott estivesse em campo, é provável que Rush e Lance tivessem visto mais ação, já que Prescott não deve jogar no próximo jogo da pré-temporada.

A decisão de dar descanso a Prescott é um movimento padrão nesta fase do campo de treinamento, onde o foco é manter os jogadores-chave saudáveis ​​para a temporada regular. Os Cowboys estão claramente adotando uma abordagem cautelosa com seu quarterback estrelaque é essencial para suas ambições no Super Bowl.

Equipe minimiza medo de lesões

Enquanto isso, o training camp dos Cowboys tem sido agitado por razões além da pequena lesão de Prescott. O wide receiver CeeDee Lamb, outra pedra fundamental do ataque dos Cowboys, tem estado ausente do training camp enquanto negocia um novo contrato.

A ausência de Lamb tem sido notável, com fãs e a organização ansiosamente antecipando seu retorno ao campo. A situação do contrato do jovem recebedor tem sido uma grande história, adicionando uma camada extra de intriga às atividades de pré-temporada do time.

À medida que os Cowboys se preparam para a temporada de 2024, a saúde e a prontidão de Dak Prescott, juntamente com a resolução do contrato de CeeDee Lamb, serão cruciais. O sucesso da equipe este ano depende desses dois jogadores-chave estarem totalmente engajados e prontos para contribuir. Os fãs estarão observando de perto, esperando resultados positivos em ambas as frentes conforme a temporada regular se aproxima.