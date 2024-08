Dak Prescott está em movimento? Por que essas equipes podem perseguir o quarterback dos Cowboys em 2025

EUPode parecer muito cedo para especular sobre onde o quarterback do Cowboys, Dak Prescott, pode jogar em 2025, mas na NFL, nunca é cedo demais para começar a planejar. A situação atual do contrato de Prescott o coloca em um caminho claro para agência livre em março de 2025daqui a pouco mais de seis meses.

À medida que a temporada de 2024 avança, as equipes começarão a avaliar seus futuros, e algumas já podem estar de olho Prescott como um ajuste potencial para sua lista. Violando ou não as regras, a conversa sobre o próximo passo de Dak provavelmente já começou a portas fechadas.

Quarterbacks de franquia raramente chegam ao mercado aberto e, quando chegam, geralmente não se sabe com tanta antecedência. Em 2012, Peyton Manning foi dispensado pelos Colts somente em fevereiro, e A saída de Tom Brady da Nova Inglaterra em 2020 não tinha certeza até o final do ano.

Mas com Prescott, a situação é diferente. O dono dos Cowboys, Jerry Jones, deixou claro que não haverá um novo acordo para Dak antes do início da temporada, deixando Prescott explorar suas opções.

Onde Dak Prescott poderá jogar em 2025?

Se Dak realmente atingir a agência livre, quais times podem estar interessados? Aqui está uma análise dos potenciais pretendentes:

A confiança dos Giants em Daniel Jones tem sido abalada, como sugerido durante “Hard Knocks”. Seu contrato dá ao time uma saída após esta temporada, e roubar Prescott de um rival de divisão pode ser uma jogada tentadora, especialmente depois que os Eagles atraíram Saquon Barkley de Nova York no início deste ano.

Depois de perder um quarterback de primeira rodada em 2024, os Raiders estão arriscando em Gardner Minshew e Aidan O’Connell. Se não der certo, Prescott pode ser um alvo principal, embora se junte a uma divisão com Patrick Mahomes e Justin Herbert pode não ser atraente.

Dependendo de como a temporada de 2024 se desenrolar com Russell Wilson e Justin Fields, os Steelers podem limpar sua tabela de profundidade de quarterbacks novamente. Prescott pode optar por menos do que o valor de mercado para jogar em um time com um legado forte, talvez até mesmo colocando a culpa nos Cowboys ao se juntar a um rival da AFC.

Com Aaron Rodgers sugerindo no começo deste ano que se os Jets não tiverem um bom desempenho, mudanças serão feitas, Prescott pode estar no radar deles se o time perder os playoffs novamente. Embora fracassos consistentes nos playoffs possam frustrar os fãs dos Cowboys, para os Jets, esse nível de “fracasso” seria um passo à frente.

O contrato de Geno Smith é essencialmente de ano para ano, e até o fim da temporada, os Seahawks podem se ver precisando de um novo quarterback. Prescott estará, sem dúvida, no radar deles.

Embora essas sejam apenas algumas possibilidades, o cenário da NFL está sempre mudando. Qualquer time pode se ver precisando de um quarterback, e a disponibilidade de Prescott em 2025 pode abalar o mercado de maneiras que ainda não imaginamos.