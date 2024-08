Dak Prescott fica fora do treino de sexta-feira devido a dores no tornozelo

O quarterback do Dallas Cowboys, Dak Prescott, está fora do treino leve de sexta-feira devido a dores no tornozelo após o treino conjunto de quinta-feira com o Los Angeles Rams.

O time chamou isso de “razões de precaução”, e não é considerado sério. Os Cowboys abrem a pré-temporada no domingo contra os Rams, mas Prescott não iria jogar. Ele não joga em um jogo de pré-temporada desde que Mike McCarthy se tornou técnico em 2020.

Os Cowboys tiveram seu treino mais competitivo do training camp na quinta-feira. Prescott, que fez 31 anos em 29 de julho, não pareceu ter seus movimentos limitados.

No mês passado, Prescott usou brevemente uma bota de caminhada após o que foi descrito como uma torção no pé direito após alguns treinos antes do acampamento de treinamento.

Em 2020, Prescott sofreu uma fratura e luxação no tornozelo direito em uma vitória da Semana 5 contra o New York Giants. Ele retornou na temporada seguinte e perdeu um jogo por causa de uma distensão na panturrilha.

Ele falou sobre os esforços que faz para manter seu tornozelo em boa forma com um aquecimento prolongado e um regime de pré-reabilitação.

Após o treino de hoje, os Cowboys não retornam para um treino completo até terça-feira. No sábado, o time tem uma caminhada, e na manhã de domingo viajará de Oxnard, Califórnia, para o SoFi Stadium, fora de Los Angeles, para o jogo da pré-temporada.

Prescott não perdeu um treino de campo de treinamento desde que sofreu uma distensão no músculo grande dorsal direito em 2021. Após se recuperar de uma lesão no tornozelo, ele não jogou na pré-temporada e então lançou para 403 jardas e três touchdowns na Semana 1 contra o Tampa Bay Buccaneers.

Os Cowboys e Prescott tiveram conversas sobre uma extensão de contrato. Ele deve se tornar um agente livre após a temporada, enquanto joga o último ano de um acordo de quatro anos e US$ 160 milhões que ele assinou em 2021. Ele deve ganhar US$ 29 milhões nesta temporada e tem um teto salarial de aproximadamente US$ 55 milhões.