Dak Prescott terá um novo contrato com os Cowboys antes do início da temporada? Jerry Jones envia mensagem clara

NãoAgora que o Dallas Cowboys garantiu a CeeDee Lamb uma extensão de contrato de longo prazo, os holofotes se voltaram para o quarterback Dak Prescott. O proprietário Jerry Jones recentemente deu a entender que, embora garantir o futuro de Prescott seja uma prioridade, o Cowboys não têm pressa em finalizar um acordo antes do início da temporada em 8 de setembro contra o Cleveland Browns.

Jones deixou claro que não há necessidade urgente de concluir a extensão do contrato de Prescott antes do início da temporada.Não precisamos fazer isso antes da temporada,” Jones contou a Clarence Hill sobre o DLLS. Ele enfatizou que tanto a equipe quanto Prescott estão focados em ter uma temporada de sucesso, e tentar fechar um acordo antes disso pode não ser realista.

Dak Prescott realmente vale US$ 160 milhões?Roberto Ortega

No entanto, Jones permanece otimista, afirmando: “Meu pensamento aqui é que teremos Dak [as Cowboys quarterback in 2025 and beyond]. Mas tudo o que vou dizer é isto: ainda não está feito.”

Prescott está atualmente entrando no último ano de sua contrato de quatro anos e US$ 160 milhõesque carrega um impacto de US$ 55 milhões no teto salarial para esta temporada. Se Prescott não estiver no elenco em 2025, os Cowboys enfrentariam US$ 40 milhões em teto salarial morto. Adicionando complexidade à situação, Prescott tem cláusulas de não comércio e não marcaçãoo que significa que ele poderia testar o mercado de agentes livres, onde ele poderia comandar até US$ 60 milhões por ano em um novo acordo.

Cowboys priorizam vitória em vez de negociações contratuais

Apesar do iminente término do contrato, os Cowboys não estão traçando uma linha na areia quando se trata de negociações de contrato. Ao contrário de algumas equipes que interrompem as negociações assim que a temporada começa, Dallas está aberto a continuar as discussões ao longo da temporada. Jones expressou confiança cautelosa sobre o futuro de Prescott com a equipe, dizendo: “Eu acho que sim. Eu sou… Mas confiante não é uma palavra para mim aqui. Eu sinto que eu acho que nós podemos fazer isso. Nós não descobrimos isso ainda.”

A situação lembra o processo de negociação de dois anos que levou ao contrato atual de Prescott. Com outra extensão ainda no limbo após dois anos de negociações, os Cowboys se encontram em uma posição familiar.

Jones continua firme em sua crença na capacidade de Prescott de liderar a equipe à vitória, apesar do recorde de 2-5 do quarterback na pós-temporada. “Sim, não há dúvidas em minha mente. Sim, podemos vencer com Dak“, afirmou Jones.

O verdadeiro desafio, no entanto, é se os Cowboys conseguirão garantir um acordo de longo prazo com Prescott antes que ele se torne um agente livre em 2025. Se não conseguirem, o time pode enfrentar a difícil tarefa de encontrar um novo quarterback titular para a temporada de 2025.