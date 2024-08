Dakota Johnson e Chris Martin ainda estão juntos, não se separaram

Dakota Johnson e seu noivo Chris Martin ainda estão arrasando, apesar do burburinho que eles causaram devido a horários conflitantes … o que o TMZ confirmou que nada mais é do que um alarme falso.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Uma fonte disse ao TMZ que Dakota estava lá torcendo por Chris no show do Coldplay em Helsinque há apenas 2 semanas – e ainda por cima, o novo vídeo da banda para “feelslikeimfallinginlove” lançado na mesma época foi produzido pela própria TeaTime Pictures de Dakota.

Claramente, Dakota e Chris estão equilibrando suas vidas pessoais e profissionais como profissionais e ainda estão fortes… o que está muito longe do Correio Diário reivindicação inicial da história dividida horários de trabalho inconciliáveis foram os culpados pelo fim de seu romance de 7 anos.

Também fomos informados de que nenhuma razão sólida surgiu para Dakota ter perdido seu anel de noivado de esmeralda recentemente – mas basicamente as coisas ainda estão a todo vapor para o par.

Os fãs podem respirar tranquilos agora… especialmente porque a notícia do noivado só chegou aos olhos do público em março, logo após uma fuga quente do México.