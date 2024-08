Dallas Fire-Rescue ajuda alguns Chargers a escapar de elevador preso

Vários jogadores do Los Angeles Chargers e outros membros do grupo de viajantes rastejaram por um painel do teto para escapar de um elevador de hotel preso na sexta-feira à noite em Dallas.

Em uma publicação nas redes sociais, os Chargers disseram que por volta das 19h30, horário local, o Corpo de Bombeiros de Dallas ajudou as pessoas no elevador “uma por uma” através do painel do teto até um elevador adjacente.

“O Los Angeles Chargers agradece ao Dallas Fire-Rescue pela resposta rápida, profissionalismo e esforços substanciais para garantir a segurança de todos”, disse a equipe.

O WFAA.com, citando o Dallas Fire-Rescue, disse que o elevador estava preso em um “poço cego” entre o terceiro e o 15º andar do hotel The Westin no centro de Dallas. Um técnico não teve sucesso em uma tentativa de fazer o elevador funcionar, fazendo com que o DFR enviasse sua equipe de Busca e Resgate Urbano ao hotel.

Cerca de 15 pessoas no total estavam envolvidas no incidente, segundo a WFAA. Não se sabia imediatamente quais jogadores do Chargers estavam presos.

Uma fonte disse a Kris Rhim, da ESPN, que o técnico do Chargers, Jim Harbaugh, convidou toda a equipe do Dallas Fire-Rescue para o refeitório do time para comer depois.

Os Chargers estão prontos para terminar a pré-temporada no sábado contra o Dallas Cowboys no AT&T Stadium em Arlington, Texas. Los Angeles abrirá a temporada regular em casa no dia 8 de setembro contra o Las Vegas Raiders.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.