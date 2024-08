Dan Hooker diz que o UFC mira próximo confronto com Charles Oliveira: ‘Essa é uma boa luta’

Dan Hooker está a uma vitória de uma disputa pelo título.

No último sábado, Hooker conquistou a maior vitória de sua carreira, vencendo por decisão dividida Mateusz Gamrot no UFC 305. A guerra de vai e vem rendeu a Hooker seu terceiro bônus de Luta da Noite e também, de acordo com “The Hangman”, uma chance contra o segundo colocado no ranking dos leves do UFC: o ex-campeão Charles Oliveira.

“Eles querem Charles [for me next]”, Hooker disse ao The Mac Life. “Essa é uma boa luta. Mas tem um monte de coisas legais que eu posso fazer. A configuração do terreno é bem louca. É um esporte muito selvagem. Vamos ver como vai ser.”

Hooker está atualmente em uma sequência de três vitórias desde que retornou ao peso leve, e quase certamente entrará no top cinco do UFC no peso leve. Uma vitória sobre Oliveira provavelmente garantiria a Hooker uma chance pelo título em seguida, mas “The Hangman” não está tão preso a isso. Na verdade, se ele pudesse escolher, parece que Hooker enfrentaria o desafiante nº 1 Arman Tsarukyan em seguida.

“Ah sim, qualquer um. Eu não poderia me importar menos”, disse Hooker sobre seu próximo oponente. “Todos eles. Até Arman. Eu disse a Sean [Shelby] Eu gostaria de lutar com Arman. Porque dane-se. Nós iremos pelo caminho mais difícil até o título que pudermos. [Jalin] Turner, Gamrot, Arman, Islã [Makhachev]. Eu simplesmente não me importo, irmão. Eu preferiria o caminho mais difícil para o título que eu pudesse.

“Ele é um babaca. Ele fala merda há anos. Ele é só um babaca”, Hooker continuou sobre Tsarukyan. “Não há nada mais nisso. É como a dualidade da luta. Não há ninguém que eu odeie mais no mundo do que esses outros caras da divisão, mas não há ninguém que eu respeite mais no mundo do que os outros caras. Não há ninguém mais parecido comigo, mas estamos todos competindo pela mesma coisa.”

Hooker foi levado ao hospital após o UFC 305, mas seus exames não indicaram nenhum ferimento sério e, portanto, ele espera estar bem para retornar à ação em um futuro próximo. Dado isso, Hooker espera que, seja quem for que ele enfrente em seguida, isso aconteça antes do final do ano, preparando-o para uma luta pelo título em 2025.

“Gostaria de ter mais um neste ano”, disse Hooker. “Tenho outro bebê a caminho, previsto para fevereiro. Então, gostaria de ter um antes disso. Há outro cartão [rumored for Sydney in February]mas faltam alguns dias para o parto da minha esposa, então você está se saindo um pouco mal. Não vou estressar a patroa desse jeito. Ela já lida com o suficiente. Ela é casada comigo, pelo amor de Deus. Então, se conseguirmos nocautear outra neste ano, será incrível e então lutaremos pelo título no ano que vem.”