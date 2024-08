Dana White assume total responsabilidade pela eliminação de Francis Ngannou do vídeo do UFC 305: ‘Culpe-me por isso’

Dana White está sendo criticado pela campanha promocional do UFC para eliminar o ex-campeão dos pesos pesados ​​Francis Ngannou.

Antes do UFC 305, a promoção Contagem regressiva programa mostrou um clipe de Israel Adesanya falando na coletiva de imprensa de pré-venda do evento, dizendo que o oponente Dricus du Plessis desacreditou ele e Kamaru Usman. No entanto, a fala real dita na coletiva de imprensa incluía referência aos “três reis” — e Ngannou — no entanto, essas menções foram deixadas de fora do clipe, o que levou à especulação sobre se o UFC estava tentando apagar Ngannou dos livros de história depois que o ex-campeão dos pesos pesados ​​deixou o UFC e assinou com a PFL.

White foi questionado sobre isso na terça-feira Série Contender coletiva de imprensa e disse que não estava ciente da situação, mas que iria investigar. De acordo com Kevin Iole, que fez a pergunta, White ligou para ele e percebeu o que aconteceu, e também disse que o ônus é dele.

“Minha equipe de produção é um bando de estrelas do rock e eles são realmente incríveis pra caralho”, White disse a Iole. “Às vezes eu dificulto muito para eles com algumas das merdas malucas que eu digo e é difícil. Quando você me perguntou sobre isso, eu não sabia de nada. Mas alguém estava editando isso e tomou uma decisão consciente, pensando que era a coisa certa a fazer, que era isso que nós queríamos, o que eu queria.

“Eu não sabia sobre isso e isso não foi nada que chegou à minha mesa. Eu sou responsável por tudo relacionado à produção, então, no final do dia, o fato de que isso aconteceu recai sobre mim 100 por cento. É minha responsabilidade e eu aceito. Culpe-me por isso. Eu os coloco em uma situação tão difícil às vezes dizendo toda essa merda maluca, é difícil para eles.

“Quem quer que estivesse editando, eles acharam que era a decisão certa e fizeram o que achavam que eu queria. Não era isso que eu queria, e se eu soubesse disso, não teria autorizado. Mas isso é comigo. Totalmente comigo. Eu já liguei para Israel Adesanya e pedi desculpas por isso.”

Adesanya falou sobre isso antes de sua derrota por finalização para du Plessis no dia da mídia do UFC 305, depois que um clipe da omissão se tornou viral nas redes sociais.

A primeira regra do UFC Fight Club: não mencione o nome de Francis Ngannou… Dê uma olhada no clipe do episódio Contagem Regressiva do UFC 305 em comparação com o que Adesanya realmente disse na coletiva de imprensa de pré-venda do UFC 305. Não é nenhuma surpresa, mas a tentativa do UFC de apagar Ngannou de sua… foto.twitter.com/PZpA7UAtSe — AFeldmanMMA (@afeldMMA) 13 de agosto de 2024

“Você não pode apagar o legado de Francis no UFC”, disse Adesanya. “É parte do que fizemos. Está para sempre na história, em pedra. Então, tentar encobrir isso ou simplesmente não falar sobre isso é bobagem.

“Eu sei que ele está lutando pela PFL agora, mas ainda é história. Você não pode simplesmente fechar os olhos para isso. Tenho certeza de que eles vão consertar isso eventualmente. É assim que os negócios andam com o UFC.”