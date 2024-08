Dana White chama Merab Dvalishvili de “estúpido de outro nível” por postar foto cortada antes do UFC 306

Dana White não consegue acreditar que Merab Dvalishvili faria algo assim.

Na terça-feira, Dvalishvili sofreu um pequeno corte acima do olho esquerdo durante o treinamento, que exigiu pontos, e imediatamente foi às redes sociais para postar sobre isso. A apenas 25 dias de sua próxima luta pelo título peso-galo contra Sean O’Malley no UFC 306, Dvalishvili insistiu que o pequeno ferimento não afetará seu treinamento e não o forçará a sair da luta.

“Está tudo bem, meus amigos. Está acontecendo o tempo todo. Isso não é nada. Estou sendo costurado e vou garantir que posso continuar treinando, hoje à noite, amanhã, a semana toda. Estou me sentindo ótimo. O’Malley está em apuros. Esse pequeno corte só vai me deixar mais forte.”

Apesar da insistência de Dvalishvili de que o corte não afetaria nada, White ficou perplexo com o fato de Dvalishvili ter feito isso em primeiro lugar.

“O mundo inteiro sabe sobre o corte de Merab, ele postou”, disse White em seu scrum de mídia após Série Contender. “Nossos caras são tão idiotas, é inacreditável de outro nível. Todas as coisas que eu falo sobre boxe, o que eu daria ao boxe [credit]quando algo acontece em um acampamento, deixa eu te contar, não vaza. Nossos caras mal podem esperar para postar nas redes sociais. É um pequeno corte. Não é grande coisa, mas obviamente precisava ser postado.

“E por que diabos você iria querer [O’Malley] saber disso?! É uma estupidez de outro nível. Alguns desses caras são tão estúpidos que é de arrepiar. É inacreditável.”

O’Malley também deu sua própria opinião sobre o corte de Dvalishvili.

Após os comentários de White, Dvalishvili postou outro vídeo mostrando que já havia voltado aos treinos com os pontos e reiterando que ainda planeja lutar no UFC 306.

White pode ter tido um pouco mais de raiva pela postagem de Dvalishvili devido aos altos riscos em torno do UFC 306. Apelidado Temporada de Riad Noite do UFCo evento acontece no Sphere em Las Vegas e está sendo promovido como “o maior evento esportivo ao vivo de todos os tempos”. Como tal, o evento é supostamente um empreendimento extremamente custoso, e ter algo acontecendo com o evento principal deixou White compreensivelmente nervoso.

“Não. [Knocks on wood.] Não. Eu nem falo assim”, disse White quando perguntado sobre um possível lutador reserva para o UFC 306. “Não ouse me dar azar. O custo de fazer essa produção, se tivermos que mudar alguma coisa, é devastador pra caralho.”

O UFC 306 acontece em 14 de setembro.