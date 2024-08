Dana White defende luta entre Jon Jones e Stipe Miocic: ‘Eu deveria cagar no Stipe porque Jon se machucou?’

O CEO do UFC, Dana White, não vai desistir de esperar por Jon Jones x Stipe Miocic.

Jones e Miocic deveriam originalmente se enfrentar pelo título dos pesos pesados ​​no evento principal do UFC 295 em novembro de 2023. Mas pouco antes do evento, Jones sofreu uma ruptura muscular no peitoral que o forçou a sair do card, e em vez de ter o lutador reserva Sergei Pavlovich contra Miocic, o UFC optou por adiar a luta completamente. Os dois agora estão procurando finalmente se enfrentar em novembro, e embora a luta tenha recebido uma quantidade crescente de críticas recentemente, White não está aceitando.

“O que eu faço?” White disse à mídia após o último episódio de A série Contender. “Um cara que é visto como o maior peso pesado do UFC, essa luta está armada, Jon Jones se machuca, não é culpa dele. Ele tem que esperar e voltar para o campo de treinamento de merda de novo. Ele estava treinando. Então eu simplesmente arranco isso do Stipe e digo vá se f*der e fique sentado na lateral por mais dois anos?

“Se eu fizesse isso, vocês diriam, ‘Oh, vocês desrespeitaram o maior peso pesado de todos os tempos!’ e os fãs também. Então eu deveria simplesmente cagar no Stipe porque Jon se machucou e não fazer a luta que ele já deveria ter lutado?”

As crescentes críticas ao confronto Jones-Miocic vêm tanto da ascensão do campeão interino Tom Aspinall quanto da história recente de Miocic. Embora Miocic seja considerado um dos maiores pesos pesados ​​de todos os tempos, o lutador de 42 anos não compete há mais de três anos, quando foi brutalmente nocauteado por Francis Ngannou, e não tem vitórias sobre os atuais lutadores do UFC. Em contraste, Aspinall tem cinco vitórias sobre os pesos pesados ​​atualmente classificados nesse período, incluindo seu curto aviso para lutar por um título interino quando o UFC adiou Jones-Miocic no UFC 295.

Mas quando os repórteres rejeitaram a possibilidade de Miocic ter uma chance pelo título nessas circunstâncias, White permaneceu inflexível de que essa era a única maneira realista de lidar com esse cenário.

“Eu tenho duas lendas do esporte que queriam lutar uma contra a outra”, disse White. “Esses caras estão alinhados, um cara se machuca, e essa é a luta que ambos querem. O que você faz? Você não mostra respeito aos caras? Eu garanto a vocês, se Stipe vencer, Stipe vai se aposentar. Esta será a última luta de Stipe. Então vocês, a mídia, estão me dizendo que eu deveria simplesmente dizer a Stipe para se f*der? ‘Boa sorte para você Stipe, vá em direção ao pôr do sol, vá apagar alguns incêndios e isso é um embrulho para você, amigo, porque Jon se machucou.’ Ou eu mostro a esse cara o respeito que eu deveria mostrar a ele e dou a ambos a luta que eles querem? Essa é a posição em que estou.

“Se Stipe tivesse 32 anos, então sim, [an interim title fight] é provavelmente o que fazemos. Mas esta é provavelmente a última luta de Stipe, ganhe ou perca, e não vou desrespeitar o cara. Ele aceitou a luta, ele estava pronto para a luta, e Jon se machucou.”

Claro que isso é um consolo frio para Aspinall, que tem feito lobby por uma chance no título indiscutível desde que ganhou o cinturão interino. Mas White diz que, eventualmente, ele terá sua vez.

“Aspinall é um cara jovem e durão”, disse White. “Ele tem bastante tempo. Esses caras vão lutar em novembro e ele lutará com Jon Jones se vencer, eu quase garanto isso. E se Stipe vencer, vamos descobrir o que vem a seguir para Aspinall.”

Embora ainda não seja oficial, Jones e Miocic devem se enfrentar no evento principal do UFC 309, que acontece no dia 16 de novembro no Madison Square Garden, em Nova York.