Dana White: Dricus du Plessis ganha evento na África se vencer Israel Adesanya no UFC 305

Dana White aumentou oficialmente as apostas para Dricus du Plessis no UFC 305.

O CEO do UFC revelou na terça-feira à noite que se du Plessis defender com sucesso seu título dos médios do UFC contra Israel Adesanya no sábado no UFC 305, a promoção levará sua próxima luta pelo título de 185 libras para o país natal de du Plessis, a África do Sul.

“Você tem uma dessas situações em que, ambos os caras, tudo está em jogo, especialmente porque eles não gostam muito um do outro”, disse White. “E se [du Plessus] pode vencer Izzy e trazer o cinturão de volta para a África do Sul, obviamente faremos um evento lá. E se Izzy puder reter e ganhar o título, é enorme para ele e seu legado — não reter, mas recuperar.”

O UFC 305 acontecerá em 18 de agosto na RAC Arena em Perth, Austrália.

Du Plessis, 30, conquistou o título dos médios do UFC em janeiro com uma vitória por decisão dividida sobre Sean Strickland no UFC 297. O primeiro campeão sul-africano na história da promoção, du Plessis detém um recorde perfeito de 7-0 no octógono, obtendo vitórias por finalização sobre nomes como Robert Whittaker, Darren Till e Derek Brunson, entre outros.

Adesanya, 35, é um ex-campeão peso médio do UFC duas vezes. “The Last Stylebender” era esperado para enfrentar du Plessis no final de 2023, no entanto, du Plessis não conseguiu comparecer à data e Adesanya lutou contra Strickland, perdendo em uma reviravolta chocante e unilateral. A sequência de 12 vitórias de Adesanya na categoria de 185 libras para dar início à sua carreira no UFC foi a segunda sequência mais longa na história dos médios do UFC, perdendo apenas para a lenda do MMA Anderson Silva.

Du Plessis e Adesanya trocam farpas há mais de um ano, tornando-se rivais ferozes sobre o argumento de du Plessis sobre o que constitui um “verdadeiro campeão africano”.

Dado o histórico entre os dois homens, White espera uma semana difícil em Perth.

“Tenho certeza [there’s tension]. [It’s a] grande luta”, disse White. “Toda vez que os caras se odeiam assim, a luta geralmente acaba sendo uma droga, mas tenho um bom pressentimento de que essa não vai. Você está falando sobre, se você está olhando para o que Israel Adesanya conquistou na vida, não apenas aqui, mas no kickboxing também, e Dricus, ele traz isso, cara. Ele vem.”