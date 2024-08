Dana White ‘ficaria chocado’ se Jon Jones não lutasse com Tom Aspinall após Stipe Miocic

Há muita coisa em jogo na luta pelo título dos pesos pesados ​​entre Jon Jones e Stipe Miocic quando eles finalmente se encontrarem em novembro.

Embora um anúncio oficial sobre o confronto não tenha sido feito, Jones e Miocic devem ser as atrações principais do UFC 309 no Madison Square Garden, em Nova York. Para Jones, a luta serve como uma luta que ele persegue desde que despachou Ciryl Gane de forma rápida em março de 2023 para capturar o título vago dos pesos pesados ​​do UFC.

Enquanto isso, Miocic quer consolidar seu legado como o melhor peso pesado da história derrotando aquele que é indiscutivelmente o maior lutador de todos os tempos, Jones.

As apostas ficam ainda maiores com as expectativas de que um — ou ambos — lutadores possam se aposentar depois, embora o CEO do UFC, Dana White, acredite que isso seja apenas uma certeza no que diz respeito a um peso pesado.

“Stipe vai se aposentar 100 por cento depois dessa luta”, White disse a Kevin Iole. “Escute, Jon Jones, você sabe como eu falo sobre Jon Jones e o que eu penso de Jon Jones como lutador — Jon Jones sempre ama se desafiar, subiu para o peso pesado.

“Não sei o que Jon Jones fará depois dessa luta, mas ficaria chocado se ele não quisesse se testar contra [Tom] “Aspinall.”

Tom Aspinall atualmente reina como campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC. A potência inglesa tem um histórico quase impecável na promoção, além de uma lesão estranha que interrompeu prematuramente sua luta contra Curtis Blaydes em 2022. Aspinall recentemente vingou esse revés com um nocaute de um minuto sobre Blaydes para defender seu título interino no UFC 304.

No geral, Aspinall ostenta um recorde de 8-1 no UFC com oito finalizações. Nenhum oponente sequer passou do segundo round contra ele. Muitos na comunidade do MMA acreditam que ele já se estabeleceu como o melhor peso pesado do UFC, não importa qual título Jones tenha atualmente, mas isso torna uma potencial luta entre eles muito mais intrigante.

White acredita que Aspinall, com tanta publicidade em torno dele agora, pode servir como a isca perfeita para fazer com que Jones se interesse pela luta, supondo que ele vença Miocic.

“Tudo o que estou dizendo, são fatos f*didos”, disse White. “Não é como se eu e Jon Jones tivéssemos esse relacionamento inacreditável como eu tenho com Ronda [Rousey] e Chuck Liddell e Conor [McGregor] e alguns desses caras que lutaram no passado. Você sabe que esse não é o caso. O que estou dizendo sobre Jon Jones é indiscutível.

“[It’s] “indiscutível o que esse cara conquistou em sua carreira, e se ele vencer Stipe e lutar contra Tom Aspinall e derrotá-lo, já é inegável — ninguém, não importa o quanto você não goste de Jon Jones pelo que ele fez, não se trata de quem Jon Jones é pessoalmente e se você gosta dele, estamos falando do cara mais durão que já pisou na face da Terra em esportes de combate — se ele vencer Tom Aspinall, ele consolidará seu legado como o maior lutador de todos os tempos.”

Embora Aspinall possa estar em alta agora, White ainda quer deixar Jones e Miocic resolverem seus negócios em novembro, depois de prometer a ambos que estaria presente na luta.

Apesar de Miocic ter ficado fora pelos últimos três anos e sua luta mais recente ter terminado em uma derrota brutal por nocaute para Francis Ngannou, White acredita que Miocic mereceu a oportunidade de voltar e enfrentar Jones em sua provável última chance de reconquistar o título do UFC.

“Essa luta pelo título deveria ter acontecido há muito tempo”, disse White. “Todas as coisas que aconteceram com lesões, o que quer que tenha atrapalhado — você tem dois lados da moeda. Você tem todo mundo falando sobre, ‘Dana não respeita esse cara e ele não faz isso e ele não faz aquilo.’ Estou mostrando respeito a esses dois caras. Eles querem lutar um contra o outro. É uma luta que ambos querem que aconteça. Luta de respeito total. Acho que ambos merecem.

“No final das contas, eu entendo. Todo mundo quer ver Tom Aspinall, mas deixa eu te contar uma coisa, depois que Stipe e Jon lutarem, quem quer que vença, a luta de Aspinall é ainda maior.”