Dana White premia Wang Cong com bônus extra de $ 50 mil após nocaute ‘incrível’ no UFC Vegas 96

Wang Cong quebrou um recorde em sua estreia no octógono no UFC Vegas 96, e agora ela está recebendo um bônus muito merecido por seus esforços.

O Caminho para o UFC veterana fez um grande sucesso em sua primeira luta no UFC ao demolir Victoria Leonardo com um nocaute brutal em apenas 62 segundos do round de abertura. O nocaute rápido ajudou Wang a ganhar o nocaute mais rápido para qualquer peso-mosca estreante na história do UFC feminino e o segundo nocaute mais rápido em toda a história da divisão peso-mosca feminino do UFC.

É por isso que ela ficou um pouco decepcionada ao saber que sua finalização impressionante não veio acompanhada de um bônus de US$ 50.000 no final da noite.

“Acorde e descubra que não há [Performance of the Night]”, escreveu Wang no Instagram. “Na próxima luta você verá um final mais espetacular no UFC. Não brinque com o Coringa de novo!”

Embora ele não estivesse presente no evento no UFC APEX no sábado, White foi assistir às lutas e respondeu a Wang informando que ela de fato receberia o bônus de US$ 50.000 que ela definitivamente merecia.

“Eu estava fora da cidade e assisti à luta no Mystique Boston na TV. Você estava INCRÍVEL. Estou adicionando outro [Performance of the Night] bônus para você. Parabéns, você ganhou $ 50 mil”

Esta não é a primeira vez que White decide dar um bônus quando ele não estava no prédio para determinar quem recebe o dinheiro extra no final da noite. Felizmente para Wang, o CEO do UFC viu seu trabalho e determinou que ela definitivamente deveria ter saído com $ 50.000 extras no bolso.

A vitória levou Wang a um recorde de 6-0 em sua carreira no MMA e ela também ostenta um currículo impressionante no kickboxing, que inclui uma vitória em 2015 sobre a ex-campeã do UFC Valentina Shevchenko.