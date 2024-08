Dana White provoca notícias sobre Conor McGregor, McGregor responde

O futuro de Conor McGregor pode ficar mais claro em breve, de acordo com Dana White.

O CEO do UFC organizou um bate-papo ao vivo no Instagram na noite de quarta-feira, no qual ele divulgou uma atualização sobre o status de “The Notorious”. McGregor está fora de ação desde que quebrou a perna em uma derrota em julho de 2021 para Dustin Poirier no UFC 264, e depois de um verão tumultuado que viu uma luta programada com Michael Chandler cair, não houve notícias sobre quando o tão esperado retorno de McGregor será remarcado.

White teve que repetidamente descartar a possibilidade de McGregor lutar antes do final de 2024, então ainda não se sabe o que White planeja anunciar para o ex-campeão de duas divisões.

“Notícias do Conor chegando, temos notícias do Oliveira chegando”, disse White. “Temos notícias do Chandler chegando. Temos notícias do Max Holloway chegando. Todas essas coisas boas. Em breve.”

Pouco depois de White concluir seu bate-papo no IG, McGregor pareceu responder ao comentário com um emoji malicioso.

O ex-campeão peso leve Charles Oliveira estava esperando sua próxima reserva desde a derrota para Arman Tsarukyan em abril passado no UFC 300. “Do Bronx” era esperado para ganhar uma chance pelo título do UFC e uma revanche com Islam Makhachev com uma vitória sobre Tsarukyan, mas agora busca derrotar outro grande nome na categoria até 155 libras para permanecer na discussão do campeonato.

A busca de Chandler pela luta contra McGregor o deixou afastado por quase dois anos, mas o desafiante ao título dos leves continua insistindo que seu confronto com o astro irlandês acontecerá em algum momento.

Quanto a Holloway, a menção de White ao campeão “BMF” foi estranha, dado que Holloway já está escalado para lutar contra o invicto campeão peso-pena Ilia Topuria no UFC 308 em 26 de outubro. No entanto, dado que Holloway é atualmente um competidor tanto em 145 quanto em 155 libras, talvez já haja planos para Holloway no peso leve, independentemente do resultado do evento principal do UFC 308.