Dana White reage a Merab Dvalishvili cortando os próprios pontos: ‘Ele está só brincando comigo agora’

Dana White desistiu de tentar entender Merab Dvalishvili.

O desafiante nº 1 em 135 libras desenvolveu uma reputação de postar vídeos virais nas redes sociais, mas seus últimos esforços causaram grande frustração a White. Dvalishvili revelou recentemente um corte feio sobre seu olho esquerdo, que aconteceu apenas algumas semanas antes de sua luta principal com o campeão peso galo Sean O’Malley no UFC 306 em 14 de setembro.

White ficou confuso com a decisão de Dvalishvili de compartilhar o ferimento com o público, então podemos imaginar como ele se sentiu quando Dvalishvili postou um comentário no qual ele foi visto cortando pontos com uma tesoura grande.

“Ele não é incrível?”, White disse quando perguntado sobre o clipe após o evento Contender Series de terça-feira no UFC APEX em Las Vegas. “Acho que ele está apenas me zoando agora, para ser honesto com você.”

A extensão da lesão de Dvalishvili é desconhecida, embora tenha sido motivo de preocupação para o UFC e seus fãs, já que cortes frequentemente levaram a lutas canceladas no passado ou a lutadores entrando em suas lutas com uma desvantagem significativa, dado que o corte poderia presumivelmente ser facilmente reaberto. Dvalishvili parece estar confiante de que o corte não é um problema antes de seu desafio ao título.

Desde que começou sua carreira no UFC com derrotas consecutivas, Dvalishvili acumulou 10 vitórias consecutivas. O destaque georgiano provavelmente teria lutado por um título antes se ele não fosse detido por seu amigo próximo Aljamain Sterling, que perdeu o título para O’Malley no UFC 292 em agosto de 2023.

White confia que Dvalishvili sabe o que está fazendo e não está colocando em risco sua tão esperada oportunidade de campeonato, sem mencionar a luta principal de um evento que White e companhia estão promovendo como o “maior evento esportivo ao vivo de todos os tempos”.

“Faça o que quiser”, disse White. “Você já viu a tesoura com que eles tiram os pontos? Ela é minúscula e tem aquela coisa ali para você não se cortar. Você pode deslizá-la por baixo dos pontos, você não se corta. Esse cara tinha uma porra de tesoura de arbusto que ele estava usando, que você apara seus arbustos, que os jardineiros usam. Tanto faz. Bom para ele.”