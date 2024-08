Dana White rejeita veementemente qualquer chance de Jon Jones x Alex Pereira

Pelo menos por enquanto, Dana White não cogita mais a ideia de levar Alex Pereira para o peso pesado.

O CEO do UFC respondeu veementemente “não” quando questionado na terça-feira sobre O Show de Pat McAfee se Pereira terá a chance de desafiar o campeão peso-pesado do UFC Jon Jones.

Pereira, 37, é o atual campeão meio-pesado do UFC e ex-campeão dos médios. Também ex-campeão de duas divisões no GLORY Kickboxing, Pereira interveio duas vezes em cima da hora para salvar o UFC em 2024, liderando o UFC 300 em abril com um nocaute no primeiro round de Jamahal Hill e então liderando o UFC 303 em junho com um nocaute no segundo round de Jiri Prochazka.

Após o nocaute de Prochazka, o comentarista do UFC Joe Rogan liderou uma investida voraz para permitir que Pereira subisse para o peso pesado e tentasse se tornar o primeiro campeão de três divisões na história do UFC. Tanto Pereira quanto Jones expressaram abertura para o confronto, e o treinador de longa data de Pereira, Plinio Cruz, recentemente endossou a ideia para o MMA Fighting, chamando Jones x Pereira de “a maior luta que este esporte já viu”.

“Eu acho que seria uma mega-luta. Eu acho [it’d be] a maior luta que esse esporte já viu”, disse Cruz em julho. “Todos nós respeitamos muito Jon Jones. E acho que vai ser uma ótima luta. Não vou dizer [who] ganha, eles perdem, [who] ganha, eles perdem. Luta é luta, mas acho que vai ser a melhor luta entre dois grandes campeões.”

“Gostei da ideia. Acho que é uma [move] isso vai acontecer eventualmente”, Cruz acrescentou. “Não acho que agora seja a mudança, porque sejamos honestos, a divisão dos pesos pesados ​​está congestionada, está parada agora. Primeiro Jones tem que lutar, primeiro [Tom] Aspinall tem que lutar, então, para nós, perseguir algo que nem está se movendo ainda, não acho que seja o objetivo.”

Jones, 37, é o atual campeão peso-pesado do UFC e amplamente considerado o maior meio-pesado a competir. Jones deve enfrentar Stipe Miocic em uma luta muito aguardada — provavelmente em novembro no Madison Square Garden de Nova York — depois de passar a maior parte de 2024 se recuperando de uma lesão no ombro que atrapalhou a luta em 2023. Jones não compete desde que derrotou Ciryl Gane para reivindicar o título vago em março de 2023, o que marcou a primeira e única luta de Jones no peso-pesado em sua carreira de 15 anos no MMA.

White tem sido um fervoroso defensor tanto do confronto Jones x Miocic quanto da afirmação de Jones de ser o lutador número 1 peso por peso no esporte, e isso continuou na terça-feira.

“Bem, todo mundo na internet é estúpido”, disse White quando perguntado sobre as críticas às suas posições. “Qualquer um que pense que Jon Jones não é o melhor lutador peso por peso do mundo nunca deveria estar discutindo luta. Ponto final, fim da história.”