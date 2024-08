Dana White responde a juiz que negou acordo em ação antitruste: ‘Isso parece muito, muito pessoal’

Dana White se distanciou bastante dos processos antitruste em andamento direcionados ao UFC, mas a última mudança no caso o forçou a responder.

Na semana passada, o juiz Richard Boulware negou um acordo depois que o UFC decidiu pagar aos lutadores US$ 335 milhões para encerrar dois processos judiciais que abrangem atletas de 2010 a 2017 e de 2017 até os dias atuais.

Embora o raciocínio completo por trás de seu julgamento ainda não tenha sido emitido, Boulware declarou anteriormente no tribunal que se opôs ao acordo porque o pagamento acordado parecia baixo, e os lutadores representados no segundo processo — aqueles de 2017 até o presente — poderiam se opor às cláusulas de arbitragem e renúncia de ação coletiva em contratos existentes.

Por mais que tenha tentado ficar fora da briga quando se trata desses processos que podem alterar os negócios, o CEO do UFC sentiu a necessidade de abordar a situação depois que Boulware encerrou o acordo, que já havia sido fechado por ambas as partes envolvidas.

“Eu literalmente disse isso o tempo todo durante toda essa coisa, não é algo em que eu foco ou deixo os advogados lidarem com essas coisas”, explicou White ao falar com Kevin Iole. “Deixe-me dizer isso, é provavelmente a única coisa que eu disse desde que essa coisa toda começou — está chegando a um ponto agora em que isso parece pessoal.

“Você sabia que eu fui para o ensino médio com esse cara? Eu e Lorenzo [Fertitta] foi para o colegial com ele. Não sei o que diabos eu ou Lorenzo fizemos com ele no colegial, mas isso parece muito, muito pessoal. Sim, nós fomos para o colegial com esse cara.”

White não disse se ele e o ex-coproprietário do UFC Lorenzo Fertitta eram próximos de Boulware ou se tiveram algum relacionamento anterior além de terem estudado na mesma escola.

Ainda assim, White não consegue deixar de se perguntar o que pode ter levado Boulware a tomar a decisão unilateral de negar o acordo, apesar do UFC e dos lutadores representados no processo terem assinado o acordo.

“Não acho que fiz nada a esse cara”, disse White. “Não sei o que diabos aconteceu, mas não tenho dúvidas de que isso parece absolutamente pessoal. Seja lá o que for com esse cara, deixaremos os advogados lidarem com isso, e é o que é.”

O próximo passo para o processo antitruste é uma conferência de status agendada para 19 de agosto, com o juiz definindo uma data de início provisória para o julgamento em outubro. Entre agora e então, o UFC e os lutadores envolvidos nos dois processos separados ainda podem tentar chegar a um novo acordo que seria mais satisfatório para a aprovação do juiz.