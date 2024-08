Dana White revela os primeiros detalhes dos planos de produção do UFC 306 para o evento Sphere

A visão de Dana White para o UFC 306 está começando a vir à tona.

O CEO do UFC revelou na terça-feira os primeiros detalhes de seu plano de produção para o evento de 14 de setembro no famoso Sphere, em Las Vegas, que White repetidamente chamou de “uma carta de amor” aos esportes de combate mexicanos.

“Então o que fizemos, realmente o que faremos em 14 de setembro leva mais de um ano para ser feito. Estamos fazendo isso em quatro meses”, disse White na terça-feira O Show de Pat McAfee. “Então, quando o show começar, teremos as preliminares, e então contaremos — durante o resto da noite — a história do combate no México, desde o início dos tempos até o futuro. Então, a primeira luta da noite começará no início dos tempos, o evento principal será o futuro do México. Essa é a primeira vez que falo sobre isso.”

O UFC 306 apresenta um card de 10 lutas encabeçado por duas lutas de título, com o campeão peso galo do UFC Sean O’Malley enfrentando Merab Dvalishvili no evento principal e a campeã peso mosca feminino do UFC Alexa Grasso colocando seu cinturão em jogo em uma luta de trilogia contra Valentina Shevchenko. Grasso é a primeira campeã mexicana do UFC feminino e sua luta mais recente contra Shevchenko foi a atração principal do evento inaugural Noche UFC do UFC em setembro de 2023.

O Sphere é um local de US$ 2,3 bilhões que apresenta uma tela envolvente de 160.000 pés quadrados com resolução de 16K e geralmente acomoda entre 18.000 e 20.000 pessoas. White elogiou o show pay-per-view como algo único, por ser a produção mais cara da história promocional, com mais de US$ 17 milhões já gastos. No entanto, com os ingressos mais baratos custando milhares, o diretor financeiro da TKO Group Holdings, Andrew Schleimer, disse que o evento pode acabar produzindo o maior portão ao vivo da história da empresa.

“Olha, estamos otimistas”, disse Schleimer em uma chamada com investidores no início de agosto. “Nós conversamos obviamente sobre isso ser um evento cultural e Dana declarou publicamente o quanto mais [invested UFC is] neste evento, e obviamente este será um espetáculo enorme para aqueles na arena e para aqueles em casa.

“No lado superior, este será um dos maiores portões, se não significativamente o maior portão que já fizemos, e no lado do custo, será o maior investimento que faremos em um evento. É ainda mais caro do que antecipamos originalmente.”

Faltando um mês para o grande dia, White está animado para mostrar o que o UFC preparou, mas também sabe que precisa entregar o espetáculo que prometeu há mais de um ano.

“Escute, temos que executar, mas essa coisa vai ser — se você for mexicano até esse ponto, você vai amar esse evento no Dia da Independência Mexicana no Sphere”, disse White. “Eu garanto. É muito foda.”

A programação completa do UFC 306 pode ser conferida aqui.