Dana White revela que Conor McGregor não lutará em 2024

O CEO do UFC, Dana White, diz que Conor McGregor não retornará este ano.

Depois de sofrer uma lesão catastrófica na perna no UFC 264, McGregor deveria fazer seu tão esperado retorno ao octógono no início deste ano no UFC 303 contra Michael Chandler. Os dois serviram um ao outro como treinadores em O lutador final e o confronto parecia ser um dos maiores eventos do ano. Mas algumas semanas antes do evento, McGregor sofreu uma lesão no dedo do pé que o levou a se retirar da luta, e agora, parece que “The Notorious” não retornará ao octógono até 2025.

Em seu Série Contender na entrevista coletiva de terça-feira, Dana White disse aos repórteres que está em contato com McGregor e que, embora o ex-campeão de duas divisões ainda esteja decidido a retornar, isso não acontecerá este ano.

“Nós conversamos. Nós conversamos”, disse White. “Nós não nos encontramos, mas conversamos, e sim, ele quer lutar. Então, nós vamos descobrir.”

“[But] não este ano. Ele não lutará este ano.”

O anúncio de White contraria as declarações anteriores de McGregor sobre seu retorno, onde “The Notorious” repetidamente sugeriu que a lesão não o manteria fora por muito tempo. Este tem sido um tema recorrente, já que em 2023 e no início de 2024, McGregor anunciou várias datas de retorno diferentes, apenas para White descartá-las mais tarde.

O anúncio de White mais uma vez coloca Chandler em uma situação difícil, já que o ex-campeão dos leves do Bellator não compete desde 2022, enquanto aguarda o retorno de McGregor.