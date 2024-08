‘Dana White’s Contender Series’: resultados da 8ª temporada, como assistir e muito mais

“Dana White’s Contender Series” retorna para a 8ª temporada em 13 de agosto. O programa, que tem sido um canal para o UFC trazer os melhores talentos do mundo todo, ajudou o UFC a descobrir alguns dos melhores lutadores do esporte atualmente, incluindo o campeão peso galo Sean O’Malley e o ex-campeão meio-pesado Jamahal Hill.

Também há muitos prospectos de ponta que encontraram um lar no UFC por meio do show, como Bo Nickal, Jack Della Maddalena, Payton Talbott e Jailton Almeida. A Temporada 8 do DWCS produzirá a próxima futura estrela do esporte?

Aqui estão os lutadores para ficar de olho, confrontos e resultados de cada semana:

Os melhores lutadores de Laura Sanko para ficar de olho

Torrez Finney competiu na 7ª temporada do “Dana White’s Contender Series”. Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

A ESPN falou com a analista do UFC Laura Sanko para obter uma lista dos lutadores que ela está mais animada para ver nesta temporada do DWCS. “Há um tema emergente este ano”, disse Sanko à ESPN. “Muitos dos lutadores são realmente jovens, mas parecem estar prontos para esta fase. Eles passam no teste de visão mais do que os lutadores dos anos anteriores.”

Torrez Finney, peso médio

Registro: 8-0

Idade: 25

Lutando por: Chattanooga, Tennessee

Finney lutou no DWCS na temporada passada, vencendo por finalização no segundo round, mas não recebeu um contrato. Parecia que o presidente do UFC Dana White e o matchmaker Mick Maynard queriam que ele ganhasse um pouco mais de experiência. Embora tenha vencido por finalização na 7ª temporada, a formação de Finney é no wrestling, ele foi três vezes campeão estadual de wrestling do Tennessee e ex-fullback de todas as conferências da University of Tennesee Chattanooga. Finney é uma potência absoluta e, apesar do seu tamanho, ele nunca parece desacelerar dentro do octógono.

Medidor Jovem, leve

Registro: 8-1

Idade: 24

Lutando por: Cidade de Kansas, Missouri

Young tem apenas 24 anos, mas é super polido. Ele começou sua carreira como grappler, mas em suas últimas lutas, ele melhorou nos pés. Ele não é um socador pesado, ele é mais um sniper. Young treina na Ignite Jiu-Jitsu and MMA Academy com os ex-lutadores do UFC Zac Cummings e Jason High.

Austin Bashi, peso pena

Registro: 12-0

Idade: 22

Lutando por: Município de West Bloomfield, Michigan

Bashi é um dos melhores prospectos de todo o MMA. Ele entra na Temporada 8 do DWCS tendo finalizado cada um dos seus últimos quatro oponentes (três finalizações, um KO). Ele tem um histórico de wrestling, mas tem uma trocação que seu oponente tem que respeitar. Apesar da idade, Bashi já enfrentou e venceu competidores de alto nível. Apenas duas lutas atrás, ele finalizou Askar Askar, outro prospecto muito elogiado. Bashi tem o que é preciso para ser um campeão um dia.

Artem Vakhitov, meio-pesado

Registro: 2-1

Idade: 33

Lutando por: Prokopyevsk, Rússia

Vakhitov tem pouca experiência profissional em MMA, mas é um ex-campeão de kickboxing do Glory. Mais notavelmente, Vakhitov foi o último cara a vencer o campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira no kickboxing. E é por isso que ele está fazendo esse movimento, ele está vindo para Pereira.

Como assistir as lutas

Assista “Dana White’s Contender Series” na ESPN+: Obtenha ESPN+ aqui.

Há também o FightCenter, que oferece estatísticas e análises para todos os card do UFC e DWCS.

Confrontos e resultados da ‘Dana White’s Contender Series’:

Resultados da semana 1:

jogar 1:03 O nocaute de Lone’er Kavanagh surpreende Dana White na vitória do DWCS Lone’er Kavanagh acerta um poderoso gancho de esquerda e Dana White adora.

Peso meio-médio: Rami Hamed derrotou Ding Meng por decisão unânime

*Peso-pena: Jose Delgado derrotou Ernie Juarez por KO1

*Peso mosca masculino: Lone’er Kavanagh derrotou. Um Tuan Ho por KO1

*Peso médio: Mansur Abdul-Malik derrotou Wesley Schultz por TKO2

*Peso meio-pesado: Bruno Lopes derrotou. Mikheil Sazhiniani por nocaute técnico 2

*Kavanagh, Delgado, Lopes e Abdul-Malik receberam cada um um contrato com o UFC

Resultados da semana 2:

jogar 1:07 Andreas Gustafsson garante vitória por nocaute técnico no 2º round Andreas Gustafsson acerta uma série de joelhadas poderosas na cabeça de Pat Pytlik, resultando na vitória por nocaute técnico no segundo round.

*Peso meio-médio: Andreas Gustafsson derrotou. Pat Pytlik por TKO2

*Peso pesado: Rizvan Kuniev derrotou. Hugo Cunha por nocaute técnico1

*Peso galo masculino: Cortavious Romious derrotou Michael Imperato por decisão unânime

Peso médio: Torrez Finney derrotou Cameron Rowston por decisão unânime

*Peso galo masculino: Cody Haddon derrotou Billy Brand por SUB1

Haddon, Romious, Kuniev e Gustafsson receberam cada um um contrato com o UFC

Confrontos da semana 3:

Peso-pena: Bogdan Grad vs. Michael Aswell

Peso galo masculino: Malcolm Wellmaker contra Adam Bramhald

Peso mosca masculino: Jack Duffy vs. José Ochoa

Peso médio: Andrey Pulyaev contra Liam Anderson

Peso médio: Marco Tulio x Matthieu Duclos

Confrontos da semana 4:

Peso meio-médio: Seok Hyun Ko x Igor Cavalcanti

Peso médio: Will Currie vs Djorden Santos

Peso-pena: Austin Bashi contra Tommy McMillen

Peso mosca feminino: Yuneisy Duben x Shannon Clark

Leve: Medidor Young vs. Quillan Salkilld

Confrontos da semana 5:

Confrontos da semana 6:

Confrontos da semana 7:

Confrontos da semana 8:

Confrontos da semana 9:

Confrontos da semana 10:

