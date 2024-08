Dani Olmo garante vitória do Barcelona com gol em estreia de ‘sonho’

Dani Olmo comemorou uma “estreia dos sonhos” em seu retorno ao Barcelona ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Rayo Vallecano na terça-feira, pela LaLiga.

Olmo, de 26 anos, perdeu os dois primeiros jogos do Barça na temporada, já que o time catalão não conseguiu registrá-lo porque eles estavam acima do limite de gastos imposto pela liga, mas sua contratação foi finalmente processada esta semana e ele causou impacto instantâneo em Vallecas.

Escolhas do editor 2 Relacionados

O espanhol saiu do banco no intervalo e marcou o gol decisivo aos 82 minutos, quando o Barça chegou à terceira vitória em três partidas no início da temporada, depois de Pedri ter anulado o gol de Unai López, que abriu o placar aos nove minutos.

“Estou muito feliz, muito feliz com o jogo e com a vitória”, Olmo disse à ESPN. “Foi uma estreia dos sonhos para mim.”

Olmo teve que esperar para fazer sua estreia competitiva após assinar um contrato de € 55 milhões com o RB Leipzig no início deste verão, após suas façanhas pela Espanha na conquista do Campeonato Europeu pela La Roja.

No entanto, o versátil atacante, que passou pela academia do Barça antes de ir para o Dínamo Zagreb aos 16 anos, disse que sempre confiou que o clube resolveria os problemas financeiros que atrasaram seu registro.

“Foi um sonho, claro, voltar”, Olmo acrescentou. “Não tive dúvidas quando o Barcelona bateu à minha porta. Então, estou muito feliz de estar aqui.

“Eu estava confiante de que o clube [would sort out the registration]. Eu estava pronto, me preparando fisicamente para quando tivesse a chance de começar a jogar. Hoje eu consegui, então estou muito, muito feliz com o que aconteceu, como terminou e como foi muito importante para o time.”

O técnico do Barça, Hansi Flick, também ficou satisfeito com o desempenho de Olmo após colocá-lo no lugar de Ferran Torres no intervalo, quando seu time estava perdendo por 1 a 0.

Dani Olmo comemora após marcar pelo Barcelona em sua estreia pelo clube na vitória sobre o Rayo Vallecano. Imagens Getty

“Ele estava esperando muito tempo para marcar um gol pelo Barça”, disse Flick em uma entrevista coletiva. “Quando ele entrou, você viu que tínhamos mais controle com a bola. Foi muito bom.

“Para ele, ele traz isso, a posse de bola é realmente segura e também na frente do gol ele sabe como fazer gols. Para um jogador de meio-campo não é normal, mas ele é muito bom nisso.

“Acho que o começo do segundo tempo foi bom para nós e foi a razão pela qual ele estava em campo. Ele está indo muito bem, também sem a bola, estamos mais perto da bola e pressionando o adversário muito bem. Ele fez a diferença no segundo tempo.”

O gol da vitória de Olmo garantiu que o Barça se tornasse o único time da LaLiga a começar a temporada com três vitórias consecutivas — um feito que não era alcançado desde a temporada 2018-19 sob o comando de Ernesto Valverde.

Flick, no entanto, não se empolga após as vitórias contra Valencia, Athletic Club e Rayo, insistindo que seus pensamentos estão firmemente fixados no jogo do fim de semana em casa, o Real Valladolid.

“Agora temos nove pontos e tudo está bem, mas não é assim”, disse Flick. “Vamos analisar [the game] e no sábado temos a próxima partida e temos que jogar muito melhor do que no primeiro tempo.

“Defendemos bem, mas não perfeitamente no primeiro tempo. No intervalo eu disse ao time com 80% que não é possível vencer aqui neste ambiente com o Rayo jogando bem, muitas bolas longas com jogadores rápidos. Não é fácil defender isso. Temos que colocar mais pressão na bola e fomos melhores no segundo tempo.”

A vitória do Barça foi manchada por uma lesão tardia de Marc Bernal, com fontes dizendo à ESPN que o clube teme que o jogador de 17 anos tenha sofrido uma lesão no ligamento cruzado anterior, o que pode deixá-lo de fora da maior parte da temporada.

“É uma vitória triste porque Marc está machucado e não parece tão bom”, disse Flick. “Temos que esperar até amanhã para ver o quão pesado é. Quando você vê o vestiário, ninguém fica feliz. Ele fez uma partida fantástica — 17 anos e uma performance e tanto. Dói.”