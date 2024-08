Dani Olmo perderá estreia do Barcelona em meio a dúvidas sobre inscrição

O técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, disse que o novo contratado Dani Olmo não está em condições de participar da estreia da LaLiga no sábado, contra o Valencia, em meio a dúvidas sobre quando ele será registrado na liga.

Olmo, de 26 anos, chegou ao Barça neste verão por uma taxa inicial de € 55 milhões (US$ 60,4 milhões) vindo do RB Leipzig e treinou com a equipe pela primeira vez no último sábado.

“No momento, Dani não está em forma para o jogo contra o Valencia”, disse Flick em entrevista coletiva antes de sua primeira partida competitiva no comando do Barça.

“Ele não é uma opção. Ele começou muito tarde na preparação da pré-temporada e agora nós cuidamos dele. Para nós, é importante que todos os jogadores em jogo não tenham lesões, isso é o mais importante.”

Olmo pode não ter conseguido jogar mesmo estando em forma, já que sua contratação ainda não está registrada na LaLiga.

O clube catalão continua acima do seu teto de gastos anual e, até que arrecade dinheiro — seja por meio de transferências ou novas fontes de receita — não poderá inscrever o internacional espanhol na liga.

Pau Victor, um recém-chegado do Girona, também se encontra em uma posição semelhante à de Olmo antes da partida em Mestalla, enquanto o Barça corre para garantir que Flick tenha o máximo de jogadores disponíveis possível. Iñigo Martínez, que foi registrado por apenas um ano no verão passado, foi registrado apenas na sexta-feira.

“Não podemos mudar nada sobre isso”, acrescentou Flick quando pressionado sobre os problemas do Barça em registrar todos os seus jogadores antes do primeiro jogo da temporada pela terceira temporada consecutiva.

“Sem desculpas, sem reclamações, é só sobre o agora. Eu tive muitas experiências no meu passado e cheguei aqui com essa situação. Eu aceito o que não posso mudar. E é isso.”

Dani Olmo foi a principal contratação do Barcelona neste verão. Getty

Isso significa que novas contratações antes do fechamento da janela de transferências no final do mês serão difíceis, mas Flick insiste que está satisfeito com os jogadores que tem, enquanto o clube trabalha para fortalecer o elenco, se possível.

“Estou feliz com os jogadores que tenho na verdade”, disse ele. “Isso é o mais importante. As outras coisas [signings]não sabemos. Quando assinei o contrato aqui, sei que não é tão fácil, mas confio e acredito no clube.

“Acho que somos um time muito forte e bom. Temos alta qualidade com e sem a bola. O futebol é sobre ganhar ou perder. Vamos nos preparar bem para cada partida e ver o que acontece. É sempre um processo.”

Flick confirmou que Lamine Yamal estará disponível para enfrentar o Valencia depois que seu pai foi esfaqueado várias vezes em Mataró, uma cidade no litoral de Barcelona, ​​no início desta semana.

Mounir Nasraoui continua no hospital, onde deu uma entrevista na sexta-feira dizendo que está se recuperando bem.

Pedri também estará no elenco após retornar aos treinos esta semana, mas Frenkie de Jong, Ansu Fati, Gavi e Ronald Araújo continuam afastados por lesões.

“Estou muito feliz por ter Pedri de volta”, disse Flick. “Ele é um jogador especial que muda totalmente o time. Ele é uma opção para o segundo tempo e pode nos ajudar.

“Acho que não tão cedo [for De Jong and Fati]. Nós planejamos para depois da pausa internacional. Estou ansioso para tê-los, mas não temos uma data especial para quando eles voltarem.

“Gavi é bom, mas precisa de tempo. Não é o momento certo para dizer aqui ou aqui que ele vai voltar. Não há pressão sobre ele. Ele tem 20 anos e pode jogar mais 10, 15 anos, talvez sem lesões, então temos que cuidar dele agora para seu futuro.”

Araujo, por sua vez, não deve retornar antes do final do ano, após passar por uma cirurgia no tendão da coxa no mês passado.