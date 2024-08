Daniel Cormier e Ben Askren respondem a Joaquin Buckley rezando para “correr para DC”

Daniel Cormier está bem ciente do que o espera em Salt Lake City.

Cormier mais uma vez se viu na mira de Joaquin Buckley na semana passada, depois que o desafiante peso meio-médio do UFC disse ao MMA Fighting que ele “estava rezando aos deuses do MMA para que eu encontrasse DC” após uma discussão online entre os dois em maio.

A treta vem da entrevista pós-luta amplamente criticada de Buckley após sua vitória por decisão unânime sobre Nursulton Ruziboev na frente de uma multidão local no UFC St. Louis. Cormier foi um dos muitos na comunidade do MMA a criticar a provocação de Buckley a Conor McGregor como um desperdício de tempo valioso no microfone, e antes da luta programada de Buckley contra Stephen Thompson no UFC 307, “DC” não consegue acreditar que ainda está ouvindo sobre isso.

“Por que os lutadores são tão sensíveis? É ruim. Quer dizer, é ruim”, disse Cormier na quarta-feira em seu canal do YouTube ao lado de Ben Askren. “Tipo, mano, você sabia que Joaquin Buckley ainda tenta lutar comigo e me pegar no pé? Mano, por quê? Por quê? Por quê?”

“Então Joaquin, se você ouvir isso, não fique bravo comigo também só porque sou amigo de Daniel, mas eu concordo com Daniel”, disse Askren. “E eu gosto de Joaquin Buckley. Eu acho que ele é um cara legal, treina com Nick Simmons. Eu concordo com [Cormier]. Não, eu concordei, eu concordei totalmente com você. E é aqui que, de novo, não se leve muito a sério — você não vai acertar 100% das vezes, certo? Daniel Cormier, talvez ele tenha uma boa tacada de vez em quando, mas ele joga algumas delas na floresta quando joga golfe.

“Foi o que Joaquin Buckley fez naquela pós-luta, ele a jogou na floresta. Chamar McGregor? Foi simplesmente ridículo. Talvez se você for fazer algo assim, faça uma fala sobre ele. Mas não faça a coisa toda sobre ele, certo? Diga uma fala só para colocar o nome dele ali, e depois vá para outra pessoa — teria sido muito melhor.”

O UFC 307 acontece em 5 de outubro no Delta Center em Salt Lake City. Cormier deve atuar como comentarista de cor na equipe de transmissão do evento pay-per-view.

A briga inicial de Buckley e Cormier após o UFC St. Louis culminou com Buckley dizendo a Cormier — assim como aos colegas analistas do UFC Chael Sonnen e Michael Bisping — “Suas mães criaram algumas vadias”, o que levou Cormier a revidar com um discurso cheio de palavrões direcionado ao candidato peso-médio do UFC. A mãe de Cormier faleceu em 2022.

Embora vários meses tenham se passado, está claro que a troca ainda está na mente de Buckley. Ele disse ao MMA Fighting que, embora não haja “nenhuma treta” de sua parte, ele está feliz em “resolver essas coisas”. [with Cormier] se houver um problema ou um mal-entendido.” Buckley acrescentou que ele só quer falar com Cormier no UFC 307, mas se o ex-campeão de duas divisões quiser escalar as coisas, “nós sempre podemos fazer esse trabalho como artistas marciais e resolver isso.”

Mas, por incrível que pareça, Cormier parece bem despreocupado.

“Meu Deus. Você não tem ideia de quão ruim ele é, de quão bravo Joaquin Buckley vai ficar”, Cormier disse com uma risada após o discurso de Askren.

“Bem, ele precisa parar”, disse Askren. “Ele precisa parar. Você deu um bom conselho a ele.”

“Joaquin Buckley vai me ver em Salt Lake City”, disse Cormier. “Ele disse que está ansioso para me encontrar. Ele disse que está rezando para me encontrar.”

“É aí que você tem uma grande personalidade, um grande número de seguidores”, disse Askren. “Então, muitos desses lutadores estão quase constantemente pensando — acho que a busca por influência é usada em excesso, mas talvez seja um pouco como [what this is]. Eles se perguntam: ‘Que tipo de interações posso obter para fazer as pessoas se importarem?’”