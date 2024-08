Daniel Cormier espera que o campeão olímpico Amit Elor faça a transição para o MMA um dia: ‘Eles vão ter problemas’

Não é segredo que o ex-campeão de duas divisões do UFC Daniel Cormier sempre fica de olho nos melhores lutadores que surgem nos Estados Unidos.

Como um atleta olímpico duas vezes e atual treinador de um time de luta livre do ensino médio, Cormier permanece próximo do esporte que ele cresceu amando antes de se tornar um lutador, mas acontece que ele realmente interagiu com um futuro medalhista de ouro americano há vários anos e nem sabia disso. Treinando principalmente na American Kickboxing Academy em San Jose, Cormier cruza caminhos com muitos lutadores, praticantes de jiu-jitsu brasileiro e lutadores que também treinam na academia — e isso incluía o futuro medalhista de ouro olímpico de 2024, Amit Elor.

“Um pouco de história, Amir Elor costumava estar sempre na área da baía com uma mulher chamada Carolyn Wester, ela era treinadora em um clube chamado Wrestling Prep e ensina luta livre”, disse Cormier em O Lutador vs. O Escritor. “Ela é uma mulher que treina e é uma ótima treinadora, uma mulher muito inteligente.

“Ela traria Amit para [American Kickboxing Academy]. Eu não sabia quem ela era, mas ela lutava com os meninos. Eu tenho todas essas fotos de Amit, e Carolyn tirava fotos de Amit com o time. Isso é uma coisa que eles fazem em academias de MMA. No final do treino, todos se reúnem para uma foto. Amit está em muitas dessas fotos.”

O trabalho de Elor obviamente valeu a pena. Ela conquistou o ouro em 68 kg com uma corrida impressionante nas Olimpíadas de 2024, superando suas oponentes por uma margem ridícula de 31-2. Aos 20 anos, ela também se tornou a mais jovem americana a ganhar uma medalha de ouro no wrestling — um recorde que já foi detido por Henry Cejudo, que ganhou sua medalha de ouro em 2008.

Nada disso foi surpresa para o treinador de Elor, que disse a Cormier antes do início das Olimpíadas que ela dominaria o campo.

“Carolyn diz, ‘Amit está lutando [at the Olympics],’ e eu digo, ‘A garotinha da academia?’” Cormier contou. “Ela fica tipo, ‘É, e ela vai ganhar.’ Eu fico tipo, ‘Ela é tão boa assim?’ E ela fica tipo, ‘Ela vai ganhar.’”

Elor não só venceu de forma enfática, como também compartilhou essa glória com suas companheiras de equipe depois que as mulheres dos EUA voltaram para casa com duas medalhas de ouro — a outra conquistada por Sarah Hildebrandt —, uma de prata para o fenômeno de 20 anos Kennedy Blades e um bronze para Helen Maroulis.

“Ela arrasou”, disse Cormier sobre Elor. “Aquela primeira luta, que azar. A campeã mundial do ano anterior daquela categoria de peso pega a campeã mundial do peso acima em sua primeira luta. [Elor] destrói ela. Ela foi matar o resto do campo depois disso.”

Embora o foco de Elor continue na luta livre, especialmente com as Olimpíadas de 2028 acontecendo em seu estado natal, Califórnia, ela ainda tem muito tempo para atingir ainda mais objetivos.

Elor poderia lutar em pelo menos três ciclos olímpicos e teria apenas 28 anos quando tudo terminasse.

Quando chega o dia em que ela pendura sua camiseta pela última vez, Cormier acredita que Elor está destinada a fazer sucesso no MMA.

“Ela vai lutar”, disse Cormier. “Ela vai ser uma lutadora. Por melhor que ela seja no wrestling, ela se sai muito bem no judô, ela se sai tremendamente bem no jiu-jitsu. Se ela começar a fazer [MMA] competitivamente, eles estarão em apuros.”

Primeiro, Cormier quer que Elor continue no wrestling porque ela continuará sendo um grande trunfo para o time americano. Por mais que Cormier amasse sua carreira no UFC e o dinheiro e as conquistas que vieram junto com ela, ele sabe que não há nada como perseguir a glória olímpica.

“Não podemos perder Amit Elor”, disse Cormier. “Eu adoro quando grandes lutadores entram no MMA, mas sempre sou a favor de que eles façam isso depois de terem perseguido seus sonhos olímpicos. Você não consegue fazer isso de novo. Se você tem uma oportunidade de ser o melhor do mundo, você corre atrás disso o máximo que puder e então você vai fazer algo diferente. Eu não acho que isso deveria acontecer antes do necessário.

“Você vai e luta o tempo que for preciso, e então você vem para tentar ganhar dinheiro como lutador do UFC.”