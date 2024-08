Daniel Cormier espera um Israel Adesanya altamente motivado no UFC 305: ‘Ele não quer perder para Dricus’ du Plessis

Já faz quase um ano que Israel Adesanya competiu pela última vez no UFC, e ele tem muito a provar em seu retorno.

Adesanya provavelmente preferiria esquecer sua luta de setembro de 2023, que serviu como uma derrota chocante para Sean Strickland e lhe custou o título dos médios do UFC. Esse revés veio após um par de confrontos intensos contra o rival de longa data Alex Pereira, que terminou com Adesanya marcando um nocaute cruel sobre o brasileiro para recuperar o cinturão.

Mas o reinado de Adesanya terminou apenas alguns meses depois com a derrota para Strickland, que foi seguida por uma pausa prolongada da ação. Enquanto Adesanya se prepara para fazer seu retorno no sábado no UFC 305, Daniel Cormier, que deve narrar as lutas como parte da equipe de transmissão, acredita que Adesanya realmente fez a jogada certa ao ficar de fora em vez de voltar correndo.

“Sinceramente, não odeio que ele tenha tirado um tempo de folga”, disse Cormier no último episódio de O Lutador vs. O Escritor. “Eles estavam montando nesse cara tão forte. Ele estava montando tão quente, por tanto tempo.

“Lembro que logo depois que ele perdeu para Sean Strickland, postei uma foto da quantidade de lutas que ele havia encabeçado. Pensei comigo mesmo, esse cara precisa de uma pausa. Não é ruim que ele tenha tirado um tempo de folga. Ele estava lutando muito. Tipo, muito. Ele estava lutando muito. Não sei se alguém tem sido tão ativo.”

Adesanya foi definitivamente um dos campeões mais ativos do elenco do UFC, acumulando cinco lutas entre 2022 e 2023, culminando com sua derrota para Strickland.

Depois que Adesanya perdeu o cinturão, o CEO do UFC, Dana White, declarou que o ex-campeão competiria por um título quando retornasse, o que agora se concretiza com sua luta contra o novo campeão peso-médio do UFC, Dricus du Plessis, no evento principal do UFC 305.

Adesanya deveria ter defendido seu título contra du Plessis em setembro passado, em vez de Strickland, mas o candidato sul-africano não conseguiu uma reviravolta rápida após vencer o ex-campeão do UFC Robert Whittaker em julho.

O confronto do UFC 305 finalmente reúne Adesanya e du Plessis depois que os pesos médios trocaram muitas palavras desagradáveis ​​nos últimos dois anos. Qualquer rivalidade profissional que existisse entre eles eventualmente se tornou pessoal antes da luta pelo título em Perth.

Como Adesanya está se recuperando de uma derrota e de um ano de folga, Cormier sabe que há muito em jogo no desempenho do ex-campeão, mas essa pressão só aumenta diante de um rival acirrado como du Plessis.

“Ele não quer perder para aquele cara”, disse Cormier sobre Adesanya. “Ele não quer perder para Dricus. Eu amo o quão intenso fica entre esses caras.

“Eu gosto de brigas de sangue ruim. Essa é a minha praia. Não vou mentir para você, eu amo quando é uma briga de sangue ruim, e essa tem toda a merda que eu amo. Esses caras se odeiam.”

Apesar de entrar na luta como desafiante e não como campeão, Adesanya certamente tem muito a ganhar com os resultados.

Aos 35 anos, Adesanya está caminhando para o último estágio de sua carreira e é impossível não se perguntar para onde ele iria se sofresse uma segunda derrota consecutiva em uma luta pelo título.

Cormier sabe que du Plessis está realmente contando com isso depois de ouvir o campeão dos médios do UFC falar sobre o confronto nos dias que antecederam a luta.

“Acho que Dricus está quase apostando que ele não será [the same guy he was before]”, disse Cormier. “Ele disse isso em Contagem regressiva. Ele disse: ‘Ele é um lutador tremendo, mas sua luz está diminuindo… sua luz está diminuindo se não estiver completamente apagada [already].’ O f*dido Dricus du Plessis disse isso sobre Izzy.”

“Cabe a Izzy mostrar que não é o caso. É [up to him to say]”Eu ainda estou aqui e ainda sou o cara.”

