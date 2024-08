Daniel Cormier explica por que é contra a decisão da ABC de legalizar cotoveladas de 12 a 6 no MMA

Daniel Cormier é contra a recente mudança de regra para legalizar 12 a 6 cotoveladas no MMA.

Mas não pelos motivos que você imagina.

“Eu não gosto disso. Não gosto de cotoveladas de 12 a 6 e não gosto de chutes de futebol. Não quero ver chutes de futebol”, disse Cormier na semana passada em seu canal do YouTube.

“Então aqui está meu pensamento, porque há uma pequena diferença, certo? Então, quando eu estava lutando [Anthony] ‘Rumble’ Johnson, você não pode [throw a 12-to-6 elbow]mas se você fizer um pouco de arco, está tudo bem. Ângulo e arco. Então eu consegui cortar ‘Rumble’ com um cotovelo arqueado, mas ele realmente veio direto para baixo. Foi muito pouco em termos de não ser direto para cima e para baixo. Eu só não quero nada que faça a luta parecer uma briga de rua. É isso.”

Em julho, a Association of Boxing Commissions votou para remover o cotovelo de 12 a 6 como falta como uma das duas principais mudanças de regras para as regras unificadas do MMA. A outra mudança de regra alterou a definição de um “lutador caído” para abrir mais oportunidades ofensivas em transições de luta livre e scrambling. Essas mudanças devem entrar em vigor em 1º de novembro.

O incidente mais infame de uma cotovelada de 12 a 6 ocorreu na controversa derrota de Jon Jones em 2009 para Matt Hamill. Jones, um rival feroz de Cormier durante a carreira de Cormier no UFC, foi desqualificado por acertar Hamill com uma cotovelada para baixo em uma luta que ele estava dominando. Quinze anos depois, essa luta ainda é a única derrota no histórico profissional de MMA de Jones. O CEO do UFC, Dana White, e Jones falaram abertamente ao longo dos anos sobre querer reverter a derrota, e o fizeram novamente depois que a mudança de regra foi finalizada.

Considerando a rivalidade deles, que incluiu duas lutas acirradas pelo título do UFC de 2015 a 2017, seria natural supor que Cormier não gosta da decisão de legalizar as cotoveladas de 12 a 6 por causa do histórico de Jones com a técnica que não é mais proibida. Mas Cormier diz que não é o caso. Em vez disso, ele diz, tem a ver com a ladeira escorregadia que a decisão pode dar início.

“John McCain, antes de falecer, era contra a luta [MMA] porque ele disse que é briga de galo humana”, disse Cormier sobre o senador dos EUA, que já foi crítico, mas que mudou de ideia sobre o MMA mais tarde na vida. “Mas então eles mostravam esses vídeos de brigas de gangues, e pessoas correndo por aí e pessoas no chão, e eles simplesmente as chutavam no rosto. Você sabe como isso acontece. Se chegarmos aos chutes de futebol, começa a parecer assim de novo, e isso não é bom.

“Tudo parece limpo [without 12-to-6 elbows]. Eu te digo, mano, essas são as minhas razões. Eu não gosto do [12-to-6 elbow rule change]. Quer dizer, cotovelo de 12 a 6, não me sinto tão fortemente sobre — não me importo tanto com cotovelos de 12 a 6, mas acho que no momento em que começarmos a abrir essas regras novamente, então será mais e mais e mais, e então finalmente voltaremos aos chutes de futebol. Porque você sabe que agora, sem dúvida, a partir de novembro, não está mais no chão. … Novamente, esse é um movimento para trás em direção a isso, então haverá algo mais próximo disso. Essa é apenas minha maior preocupação.”