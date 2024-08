Daniel Cormier reage aos resultados chocantes da luta livre masculina dos EUA nas Olimpíadas de 2024

“Desculpe, DC”

Essa foi a mesma mensagem que Daniel Cormier recebeu repetidamente de amigos de longa data e companheiros de equipe Islam Makhachev e Khabib Nurmagomedov quando os resultados das competições de luta livre olímpica de 2024 foram divulgados na semana passada.

Indo para o evento de Paris, a equipe masculina representando os Estados Unidos tinha grandes expectativas não apenas de vencer a competição por equipes, mas vários atletas também eram favoritos para reivindicar medalhas de ouro — ou, na pior das hipóteses, sair com prata ou bronze. A expectativa atingiu um pico febril por vários motivos, não sendo o menor deles a equipe masculina de estilo livre dos EUA ganhar medalhas em cinco das seis categorias de peso nas Olimpíadas de 2020.

O cenário estava pronto para o domínio americano, mas uma reviravolta atrás da outra começou a acontecer, e quando a tocha olímpica foi passada de Paris para Los Angeles para marcar os próximos Jogos, que aconteceriam em 2028, a equipe masculina de luta livre dos EUA voltou para casa com apenas três medalhas — uma de prata e duas de bronze — e nenhuma de ouro pela primeira vez em 56 anos.

“Colocamos metade dos atletas, mas cinco dos seis da última vez, você coloca 90 por cento, é difícil sentir [satisfied]”, disse Cormier sobre os resultados das Olimpíadas de 2024 em O Lutador vs. O Escritor. “Se você tivesse me dito que ganhamos três das seis medalhas em 2008, 2012, quando não estávamos lutando tão bem, eu teria ficado muito feliz.

“Mas temos conquistado título de equipe após título de equipe nos últimos três anos, então chegamos lá e é como se finalmente fôssemos mostrar que somos os melhores.”

Cormier reconhece que as expectativas em torno da equipe americana não eram irrealistas, considerando o domínio demonstrado no cenário internacional nos últimos anos.

Desde que as Olimpíadas de 2020 terminaram, os lutadores da equipe que representou os EUA em Paris conquistaram 10 medalhas no Campeonato Mundial de luta livre (um torneio idêntico às Olimpíadas que acontece em anos não olímpicos, mas com mais categorias de peso). Além disso, a equipe dos EUA como um todo — combinando homens e mulheres — conquistou o título de equipe em 2022 e 2023.

Enquanto muitas nações nas Olimpíadas comemoraram a conquista de medalhas independentemente do primeiro, segundo ou terceiro lugar, Cormier diz que a expectativa criada em torno da equipe americana era de campeonato ou nada.

“É um fracasso se o time dos EUA ficar em segundo”, disse Cormier. “Expectativas, uma vez que você coloca a barra tão alta. E foi exatamente isso que fizemos nos últimos anos.”

Dito isso, o membro do Hall da Fama do UFC promete que nenhuma quantidade de críticas dirigidas aos lutadores dos EUA chega perto da severidade que todos eles certamente estão sentindo agora.

“Se alguém vai ficar desapontado, eu sei que nós, como fãs, estamos, mas ninguém está mais desapontado do que aqueles atletas”, disse Cormier. “Aqueles caras pensaram que iriam arrasar nas Olimpíadas, e não arrasaram.”

Mesmo para atletas olímpicos estreantes como Aaron Brooks — quatro vezes campeão nacional da NCAA da Penn State com experiência limitada no circuito internacional — Cormier diz que não teve muita margem de manobra por causa de como ele entrou no time.

Para ganhar sua vaga em Paris, Brooks teve que vencer o atual campeão olímpico de 2020, David Taylor, duas vezes nas seletivas da equipe dos EUA. Na época, Taylor era amplamente considerado o lutador número 1 libra por libra do planeta e, goste ou não, Brooks vencê-lo levou a muito peso sendo adicionado aos seus ombros enquanto ele se preparava para competir na semana passada na França.

“A coisa mais louca para mim, eu estou assistindo e estou assistindo esses caras competindo e eles estão competindo duro e eles estão tentando”, disse Cormier. “Mas Brooks, sua inexperiência mostrou no final, você poderia dizer que ele estava lutando colegialmente recentemente porque cair na perna no final de uma luta colegialmente não é ruim, porque eles têm que ir até o fim atrás de você, eles têm que garantir a queda. Mas no estilo livre, eles meio que te inclinam e acabou.

“Mas ele voltar e ganhar a medalha de bronze é algo importante. Esse cara é jovem internacionalmente. Mas a expectativa é que se você vencer o cara, você tem que ir lá e ser o cara.”

Em um nível pessoal, Cormier admite que estava falando muito sobre a equipe dos EUA indo para as Olimpíadas, o que o colocou em desacordo com Makhachev e Nurmagomedov, ambos vindos do Daguestão — um local de cultivo para alguns dos melhores lutadores do mundo.

Embora alguns atletas russos tenham sido banidos da competição depois que seu país natal invadiu a Ucrânia, muitos lutadores russos acabaram representando outros países, como o fenômeno Akhmed Tazhudinov, de 21 anos, que ganhou o ouro na categoria 97 kg pelo Bahrein depois de crescer no Daguestão.

Cormier diz que o atual campeão peso-leve do UFC e sem dúvida o maior campeão peso-leve do UFC de todos os tempos não o deixou ouvir o fim quando os lutadores dos EUA começaram a ter dificuldades.

“Quer que eu diga o que torna isso o pior? O que torna isso o pior de todos? Essas conversas que estou tendo com Islam e Khabib”, disse Cormier. “Meu Deus do caralho. Porque você sabe que eu me gabo muito. Nós temos ganhado tanto, eu estou me gabando, estou falando muita besteira. E quando começamos a perder, [Makhachev] disse, ‘Desculpe, DC,’ quando Aaron Brooks perdeu porque Aaron Brooks perdeu para um cara do Daguestão que está lutando por um país diferente. Eu fiquei tipo, ‘Cara, você acredita que isso aconteceu?’ Então Spencer [Lee] perdido, e novamente ele disse ‘Desculpe, DC… DC, irmão, por favor, diga alguma coisa.’ Porque eu comecei a ignorá-lo, certo?

“Então [Kyle] Dake perde. [Before that happened] minha resposta foi, ‘Que tal Kyle Dake apenas esmagando caras, está prestes a ser fácil para Dake!’ Então você sabe o que eu recebo algumas horas depois? ‘Desculpe DC,’ de novo… ‘DC, diga alguma coisa.’ É loucura. Isso é o pior.”

Brincadeiras à parte, Cormier só pode oferecer palavras de incentivo aos lutadores dos EUA, que sem dúvida estão desanimados com suas performances nas Olimpíadas de 2024.

“Tudo é aprendizado”, disse Cormier. “Esses caras sabem disso. Esses caras são os melhores lutadores do mundo e é por isso que os vimos fazer o que fizeram por tanto tempo. Eles sabem que são os melhores do mundo. Tudo é aprendizado.

“Então continue trabalhando duro e melhore e saiba que este é o tipo de torneio, somente os melhores do mundo vão para os jogos olímpicos. Quando eles são os melhores do mundo, qualquer um pode vencer. Nós, como americanos, somos tolos em pensar algo diferente.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões somente de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotifye iHeartRadio