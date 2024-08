Daniel Evans supera Karen Khachanov na partida mais longa do US Open

NOVA YORK — Daniel Evans venceu a partida mais longa do US Open desde que os desempates foram introduzidos em 1970, derrotando Karen Khachanov por 6-7 (6), 7-6 (2), 7-6 (4), 4-6, 6-4 na terça-feira em 5 horas e 35 minutos.

Evans estava perdendo por 4-0 no quinto set antes de vencer os seis games finais. O ponto final, apropriadamente, foi uma maratona de 22 tacadas, com Evans na defensiva durante boa parte do ponto antes de acertar uma tacada forte no canto que o cabeça de chave número 23 Khachanov não conseguiu devolver por cima da rede com seu backhand.

O recorde anterior era de 5 horas e 26 minutos, quando Stefan Edberg derrotou Michael Chang em uma partida de cinco sets nas semifinais de 1992.

Evans melhorou para 5-0 contra Khachanov, semifinalista do US Open de 2022, ao emergir em uma partida em que os sets duraram 68, 67, 72, 67 e 61 minutos.

O jogador britânico que jogou duplas com Andy Murray nas Olimpíadas no torneio final do tricampeão do Grand Slam terminou com uma vantagem de 201-191 no total de pontos. Ele avançou para jogar com Mariano Navone, da Argentina, na segunda rodada.

Partidas mais longas do US Open Ano Redondo Resultado Hora da partida 2024 1º Daniel Evans derrotou Karen Khachanov 5:35 1992 SF Stefan Edberg derrotou. Michael Chang 5:26 2022 QF Carlos Alcaraz derrotou. Jannik Pecador 5:15 2004 2º Sargis Sargsian derrotou. Nicolás Massú 5:09

A quadra 6 raramente atrai muita gente no amplo Billie Jean King National Tennis Center, mas multidões de fãs se reuniram quando a partida ultrapassou a marca de cinco horas, lotando as arquibancadas apesar das condições escaldantes.

De acordo com a ESPN BET, Khachanov chegou a apostar em -50000 para vencer quando estava em 4-0 no quinto set, e Evans estava disponível para apostar em +4000 durante esse período.

ESPN Stats & Information, The Associated Press e Reuters contribuíram para esta reportagem.