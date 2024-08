Daniel Jones é interceptado duas vezes na derrota do New York Giants

O quarterback do New York Giants, Daniel Jones, teve um início desastroso em seu retorno de uma ruptura do ligamento cruzado anterior, quando lançou duas interceptações no primeiro quarto no sábado, na derrota por 28 a 10 para o Houston Texans no NRG Stadium, incluindo uma que foi devolvida para touchdown.

Em seu primeiro quarto de jogo desde que rompeu o LCA do joelho direito em novembro, Jones lançou duas interceptações em seus três primeiros drives. Ele também quase lançou uma interceptação em seu primeiro passe da disputa.

“Obviamente o primeiro quarto não foi como queríamos”, disse Jones aos repórteres. “Má decisão e um péssimo lançamento [on the interception for a touchdown].”

Jones terminou a disputa com 11 de 18 passes para 138 jardas, sem touchdowns e duas interceptações. Ele liderou um par de drives de pontuação no segundo tempo.

Mas foi no segundo drive dos Giants na disputa que Jones fez um arremesso mal aconselhado que se mostrou custoso. Ele foi pressionado por Derek Barnett, do Houston, em um dropback na end zone e em perigo de ser derrubado por um safety. Com Barnett pendurado perto de seus pés, Jones irresponsavelmente flutuou um arremesso para o tight end Theo Johnson no flat esquerdo.

A bola atingiu o safety dos Texans, Jalen Pitre, no peito, na linha de 6 jardas dos Giants. Pitre controlou o passe para a interceptação fácil e valsou para a end zone para marcar.

Jones admitiu depois do jogo que deveria ter jogado a bola nos pés do seu recebedor. Foi um erro grave, um que quarterbacks veteranos não deveriam cometer.

“Tomei uma decisão ruim, mas foi confirmada”, disse o técnico Brian Daboll.

No drive seguinte dos Giants, Jones tentou acertar o wide receiver bem coberto Jalin Hyatt na lateral direita. O cornerback de destaque do Houston, Derek Stingley Jr., estava correndo passo a passo e fez uma bela interceptação em mergulho.

Isso não incomodou Daboll tanto assim. Ele achou que o lançamento foi a decisão correta, exceto que seu quarterback colocou a bola um pouco longe demais para dentro. Isso permitiu que Stingley fizesse a interceptação.

Os Giants e Jones pareciam dispostos a atribuir isso ao fato de ser um bom jogador e se tornar um bom jogador.

Jones se recuperou antes que sua tarde terminasse no intervalo, embora naquele momento os Texans tivessem seus reservas no jogo principalmente na defesa. Ele conectou profundamente na lateral esquerda com o wide receiver Darius Slayton para um ganho de 44 jardas que colocou a bola na linha de 1 jarda no próximo drive no segundo quarto. Devin Singletary correu para um touchdown duas jogadas depois.

Mais tarde, os Giants marcaram um field goal durante um avanço de dois minutos, pouco antes do intervalo.

“Foi bom executar e mover a bola lá no drive de dois minutos”, disse Jones. “Os caras fizeram algumas jogadas importantes lá.”

Entre eles, o novato wide receiver Malik Nabers. Ele teve quatro recepções para 54 jardas na disputa, incluindo uma impressionante agarrada em salto perto da linha lateral no final do segundo quarto para preparar o field goal.

Ninguém estava disposto a atribuir o início lento de Jones à ferrugem. Mas Jones não estava em uma situação de jogo desde que rompeu o joelho em 5 de novembro contra o Las Vegas Raiders. Este foi o primeiro ambiente ao vivo, mais de nove meses depois, em que os defensores tiveram permissão para bater no quarterback.

Talvez o mais importante, Jones se moveu bem e teve uma corrida de 12 jardas. Ele não levou nenhum golpe forte e não foi derrubado. Ele saiu ileso.

“Eu me sinto bem fisicamente. O joelho estava muito bem”, disse Jones. “Animado por estar lá fora. Grato por todas as pessoas que me ajudaram a chegar a este ponto. Todos os médicos, treinadores e equipe que ajudaram. Foi divertido estar lá fora.”