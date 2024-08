Daniel Jones incita briga em treino entre Giants e Lions

EAST RUTHERFORD, NJ — Um dia cheio de brigas em um treino conjunto entre o New York Giants e o Detroit Lions viu aparentemente de tudo, incluindo o quarterback Daniel Jones incitando uma briga na segunda-feira no Quest Diagnostics Training Center.

É especialmente notável considerando que Jones está se recuperando de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior no final do ano passado e não foi totalmente liberado para o futebol até dias antes do início do training camp. Isso não impediu o quarterback titular dos Giants de atacar o center Greg Van Roten sendo empurrado para o chão após uma jogada do defensive lineman dos Lions, Alim McNeill.

Foi então que Jones chegou e empurrou McNeill nas costas para iniciar uma confusão no campo.

“Uma situação acontece assim, você tenta defender seus rapazes”, disse Jones. “Achei que era uma boa prática competitiva o dia todo [Monday] e fizemos algumas jogadas e fizemos algumas coisas boas. Há algumas coisas que precisamos reforçar, com certeza, mas boa intensidade e espírito competitivo.”

Foi uma das aproximadamente oito escaramuças que ocorreram no campo na segunda-feira entre os Giants e os Lions durante um treino tenso no calor de mais de 90 graus em Nova Jersey. Elas estavam acontecendo tão rápido e furiosamente nos campos adjacentes que ficou difícil manter a contagem.

Levou apenas alguns minutos para descobrir que tipo de dia seria esse. A defesa dos Giants entrou em conflito com o recebedor estrela dos Lions, Amon-Ra St. Brown, na segunda jogada de exercícios ao vivo. Essa confusão envolveu vários socos sendo lançados, sempre uma tática questionável considerando que os jogadores ainda estavam armados com seus capacetes.

Essa confusão ocorreu em um campo separado de Jones e do ataque dos Giants. Para não ficarem para trás, eles se juntaram ao clube da luta momentos depois. A agressividade e a energia pareciam ser contagiantes.

O técnico do Giants, Brian Daboll, ficou chateado com o jogador de linha defensiva do Lions, Levi Onwuzurike, por bater no braço de Jones enquanto ele estava lançando em uma jogada. O contato com os quarterbacks, todos vestindo camisas vermelhas, deveria estar fora dos limites nos treinos.

Daboll repreendeu Onwuzurike em voz alta após a jogada. Não surpreendentemente, momentos depois, Jones empurrou McNeill e eles estavam prontos para a corrida.

“Eu aprecio [Daboll’s support]”, disse Jones. “Isso não é algo que normalmente acontece em uma situação de treino. Mas é um treino competitivo, e os caras estão indo duro.”

Os Giants ainda não querem necessariamente que Jones se envolva nesses tipos de lutas. Ele está saindo de uma temporada em que fez apenas seis partidas por causa de lesões no pescoço e no joelho.

Jones foi retirado da escaramuça para a qual ele forneceu o fluido de isqueiro por um funcionário da equipe que estava trabalhando no campo. Enquanto ele tentava retornar ao scrum, um treinador prudentemente o puxou para longe.

“Oh, Senhor. Daniel ficou agitado com isso. Daniel estava lá com isso?” O edge rusher Brian Burns dos Giants disse quando informado das ações de seu quarterback. “É. Vou precisar que ele faça backup. Deixe sua linha ofensiva cuidar disso.

“Mas Daniel, ele é um competidor, cara. Ele é um lutador. Então, não espero nada menos dele. Mas não preciso dele nisso. Não preciso que ele seja atingido. Mantenha-o saudável.”

Os Lions chegaram a Nova Jersey talvez um pouco irritados, depois de terem sido atrasados ​​por cerca de seis horas no dia anterior durante suas viagens. Eles estavam, sem dúvida, prontos, independentemente.

De qualquer forma, é improvável que o resultado tivesse sido diferente, dada a abordagem deles de cima para baixo.

“Você quer ir lá e competir. Você quer empurrá-los para serem melhores”, disse o técnico do Lions, Dan Campbell, antes do treino. “Então, tipo, nossa mentalidade é que estamos finalizando na bola. Se você não gosta, tudo bem, e é aí que isso leva a coisas maiores do que precisa ser. Mas sabe de uma coisa, quem se importa? Quero dizer, estamos apenas vindo aqui tentando fazer um bom trabalho.”

No final, os dois times saíram do campo na conclusão do treino sem mais incidentes. Muitos jogadores e treinadores se misturaram como se fosse apenas mais um treino de campo de treinamento.

Embora às vezes parecesse mais um Royal Rumble do que um treino de futebol.