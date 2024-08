DaniLeigh DUI Arrest Bodycam Footage, ‘Eu sou um cantor, você não pode me prender!’

Reproduzir conteúdo de vídeo





Dani Leigh aparentemente pensou que ser famosa poderia tirá-la de problemas – pelo menos é o que parece nas imagens recém-lançadas dela Prisão por atropelamento e fuga por DUI em maio de 2023.

O vídeo é chocante – você pode ouvir DaniLeigh tentar dizer aos policiais de Miami que eles não podem prendê-la porque ela é uma artista, em particular uma cantora de R&B – tudo isso depois que as autoridades dizem que ela atropelou um adolescente em uma motocicleta com seu carro … e o deixou com uma laceração renal e uma fratura na coluna vertebral.



Ela diz a um policial que está com Quavoque é visto de lado no início do vídeo, junto com alguns de seus seguranças. O policial diz a eles para recuarem quando perguntarem o que está acontecendo.

Também parece que ela está rindo e pronunciando as palavras enquanto diz aos policiais que está totalmente sóbria e insistindo que acertou em todos os testes de sobriedade… o que – alerta de spoiler – não parece ser verdade.

“Quavo estava aqui, me ajudando”, diz DaniLeigh depois que os policiais a procuraram.

Os policiais dizem que ela explodiu 0,145 e 0,148 no bafômetro, quase o dobro do limite legal. No vídeo, ela continua insistindo que não bateu em ninguém.

No entanto, há imagens da polícia mostrando uma visão panorâmica de Dani atingindo a vítima e faíscas voando enquanto o metal de sua scooter se arrasta pelo chão.



Além disso, como informamos na época, o relatório policial diz que várias testemunhas a viram bater no adolescente em uma scooter motorizada e arrastá-lo por cerca de um quarteirão antes que alguém sinalizasse para um policial próximo.